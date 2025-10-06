Conad richiama piatti compostabili e biodegradabili: non conformi al contatto con alimenti
La catena di supermercati Conad ha annunciato l’immediato richiamo dagli scaffali dei propri punti vendita di un lotto di piatti compostabili e biodegradabili perché non conformi al contatto con alcuni alimenti. Si tratta dei Piatti Dessert Biodegradabili e Compostabili venduti col marchio “Verso Natura”, etichetta della stessa Catena di supermercati Conad dedicata ai prodotti biologici e a ridotto impatto ambientale.
Come spiega l’avvio di richiamo, datato 3 ottobre e reso noto attraverso i canali di comunicazione della catena alimentare, il lotto interessato dal richiamo è quello con numero L0312410310945A. I piatti usa e getta in questione sono prodotti per Conad dalla ditta I.M.I. SpA a Socio unico nel proprio stabilimento in località Pontoni, a Vitulazio, in provincia di Caserta, come indicato sul retro della confezione. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 30 piatti ciascuna.
Il ritiro del prodotto dai supermercati del gruppo è scattato a seguito di controlli a campione che l’azienda effettua sui prodotti che vende a proprio marchio ma prodotti da altri. I test infatti hanno rilevato una non conformità dei piatti in questione al contatto con alcuni alimenti che hanno spinto la Conad a richiamare in via precauzione l’intero lotto.
Le confezioni invendute sono state già ritirate dal commercio ma Conad, scusandosi per il disagio arrecato, spiega che “tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione appartenente al suddetto lotto, sono invitati a riportarla al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso”.