Conad richiama piatti compostabili e biodegradabili: non conformi al contatto con alimenti

Il gruppo della grande distribuzione ha annunciato un richiamo precauzionale di un lotto specifico di piatti biodegradabili e compostabili per una non conformità del prodotto al contatto con alcuni alimenti.

La catena di supermercati Conad ha annunciato l’immediato richiamo dagli scaffali dei propri punti vendita di un lotto di piatti compostabili e biodegradabili perché non conformi al contatto con alcuni alimenti. Si tratta dei Piatti Dessert Biodegradabili e Compostabili venduti col marchio “Verso Natura”, etichetta della stessa Catena di supermercati Conad dedicata ai prodotti biologici e a ridotto impatto ambientale.

Come spiega l’avvio di richiamo, datato 3 ottobre e reso noto attraverso i canali di comunicazione della catena alimentare, il lotto interessato dal richiamo è quello con numero L0312410310945A. I piatti usa e getta in questione sono prodotti per Conad dalla ditta I.M.I. SpA a Socio unico nel proprio stabilimento in località Pontoni, a Vitulazio, in provincia di Caserta, come indicato sul retro della confezione. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 30 piatti ciascuna.

Il ritiro del prodotto dai supermercati del gruppo è scattato a seguito di controlli a campione che l’azienda effettua sui prodotti che vende a proprio marchio ma prodotti da altri. I test infatti hanno rilevato una non conformità dei piatti in questione al contatto con alcuni alimenti che hanno spinto la Conad a richiamare in via precauzione l’intero lotto.

Le confezioni invendute sono state già ritirate dal commercio ma Conad, scusandosi per il disagio arrecato, spiega che “tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione appartenente al suddetto lotto, sono invitati a riportarla al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso”.