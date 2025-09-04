Con l’auto vola giù dalla scogliera davanti ai passanti, 21enne muore annegata a Bari

Tragedia nelle scorse ore a Torre a Mare, alla periferia sud di Bari, dove una ragazza di 21 anni è morta annegata nella sua auto precipitata improvvisamente in acqua dalla scogliera di Grotta della Regina. La tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 4 settembre, davanti agli occhi increduli e atterriti di decine di passanti. Per la giovane al volante del mezzo e unica occupante della vettura purtroppo non c'è stato nulla da fare nonostante l'immediata richiesta di aiuto da parte dei testimoni.

Secondo il racconto di chi ha visto la scena, erano circa le 11.30 quando l'auto è andata dritta senza sterzare sullo sterrato del molo, attraversando la stradina e gli scogli e finendo in acqua dove in pochi secondi è stata completamente sommersa. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e la Guardia costiera con le motovedette ma quando la donna è stata estratta dall'auto, era ormai troppo tardi e i sanitari del 118 hanno potuto solo costatarne il decesso.

Il corpo della 21enne sarebbe riemerso da solo, mentre i soccorritori erano a lavoro per ritrovarla, dopo essere uscito dall’abitacolo della sua Toyota grazie alla rottura del parabrezza ed è stato recuperato dai sommozzatori mentre galleggiava tra le onde e la scogliera. Grazie ai dati della vettura, le forze dell'ordine sono risalite all'identità della vittima, identificata come una 21enne di origini pugliesi ma residente nel Milanese.

Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento per appurare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario ma a prevalere per ora è la seconda ipotesi. I testimoni che hanno assistito alla tragedia infatti hanno riferito che l'auto avrebbe sgommato e accelerato prima di finire giù dalla scogliera.