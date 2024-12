Con braccialetto elettronico e divieto avvicinamento insegue la ex a Monopoli: 47enne arrestato

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo di 47 anni, residente a Monopoli, un comune della provincia di Bari, è stato arrestato dopo aver violato le misure cautelari a suo carico. Già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex convivente e monitorato tramite un braccialetto elettronico a causa di presunti maltrattamenti e atti persecutori, non avrebbe esitato a continuare a perseguitare la donna nonostante le restrizioni legali imposte.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri locali, il 6 dicembre scorso, avrebbe inseguito la sua ex compagna per le strade di Monopoli, con l'intento di intimidirla e minacciarla. Analizzando i dati provenienti dai dispositivi elettronici di controllo e le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza cittadine, gli investigatori hanno confermato che il 47enne si trovava in una posizione vicina alla vittima, costringendola a vivere momenti di paura e angoscia.

Nonostante fosse perfettamente consapevole che qualsiasi violazione delle misure di restrizione sarebbe stata rilevata dai dispositivi di monitoraggio, non si è fermato e ha continuato a seguire la sua ex compagna. L'inseguimento è terminato solamente quando la donna, riuscendo a raggiungere una via più affollata e trafficata, ha trovato protezione dalla folla e ha potuto allontanarsi in sicurezza.

Al termine delle indagini, i carabinieri di Monopoli hanno presentato una richiesta all’Autorità Giudiziaria per un aggravamento delle misure cautelari. La decisione è stata presa alla luce della gravità del comportamento dell'uomo, che ha continuato a tormentare la vittima nonostante il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento. L'Autorità Giudiziaria ha accolto la richiesta e ha disposto che l'uomo fosse trasferito nel carcere di Brindisi, dove attualmente si trova a disposizione della giustizia.