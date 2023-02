Compagnia low cost USA lancia il pass “All you can fly”: 5 mesi di voli illimitati a 399 dollari Frontier Airlines, compagnia aerea low cost con sede negli Stati Uniti, sta lanciando un pass “all-you-can-fly” per i viaggi estivi.

A cura di Davide Falcioni

Frontier Airlines, compagnia aerea low cost con sede negli Stati Uniti, ha lanciato un pass "all-you-can-fly" per i viaggi estivi. Il Summer Pass garantirà a tutti i suoi possessori a un numero illimitato di voli Frontier tra gli Stati Uniti e numerose destinazioni interne ed internazionali dal 2 maggio al 30 settembre. Il costo dell'offerta è di 399 dollari. I titolari del pass potranno prenotare i voli il giorno precedente il decollo per le tratte nazionali e 10 giorni prima della partenza per i viaggi internazionali.

"Tutti amano le vacanze estive e, con il nuovo GoWild! Summer Pass ci si potrà godere ancora di più quello che si ama", ha affermato Daniel Shurz, vicepresidente senior della compagnia aerea con sede a Denver. Secondo il dirigente l'offerta sarà imperdibile "per le persone con orari flessibili che intendono trascorrere un'estate davvero epica", viaggiando tra spiagge, città e parchi nazionali senza soluzione di continuità.

L'offerta di Frontier Airlines sarà disponibile per un periodo di tempo limitato a un prezzo di lancio di 399 dollari a persona, ai quali andranno aggiunti eventuali supplementi per il trasporto di bagagli in stiva o per altri servizi aggiuntivi, ad esempio la scelta del posto a sedere. Il nuovo pass è stato introdotto in occasione dell'annuncio da parte di Frontier di un'espansione del servizio, che presto includerà otto nuove rotte per Porto Rico. Frontier serve destinazioni in tutti gli Stati Uniti, Messico, Caraibi e America Latina.

Frontier Airlines è una compagnia aerea low cost statunitense con sede a Denver, in Colorado. Controllata al 100% da Indigo Partners, la società ha come hub principale l'Aeroporto Internazionale di Denver mentre altri nove aeroporti sono focus city della compagnia. Nel 2018, con 18,5 milioni di passeggeri, è stata la dodicesima compagnia per individui trasportati negli Stati Uniti.