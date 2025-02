video suggerito

Come stanno i poliziotti feriti a martellate sull'autostrada Ivrea-Santhià: operato anche l'aggressore 26enne Il poliziotto ricoverato con un trauma cranico dopo l'aggressione a martellate sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià è stato dimesso. Il secondo agente, ferito di striscio durante la sparatoria, è stato medicato subito dopo il fatto ed è tornato a casa mentre l'aggressore è stato operato per estrarre una pallottola dalla gamba. Il 26enne francese ha una prognosi di 30 giorni.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stato dimesso dall'ospedale ieri sera dopo le cure per il trauma cranico riportato l'agente della Polstrada ferito a martellate nell'aerea di servizio di Viverone Sud, lungo la bretella autostradale Ivrea-Santhià. Il secondo agente, ferito di striscio da un colpo di arma da fuoco esploso dal primo poliziotto, era stato medicato ieri all'ospedale di Ivrea.

I due agenti erano stati aggrediti a martellate da un 26enne francese, Crochon Kelvin Stephane, che aveva avuto un incidente sul suo veicolo lungo la Ivrea-Santhià e che poi, trasportato da un camionista alla stazione di servizio, aveva tentato il furto di una macchina minacciando le persone che erano a bordo.

Quando i due poliziotti lo avevano fermato chiedendogli i documenti, l'uomo aveva estratto il martello nascosto sotto il giubbotto, colpendo i due agenti più volte sul cranio. Per difendersi, uno dei poliziotti aveva aperto il fuoco, ferendo di fatto di striscio il collega e la gamba dell'aggressore.

I tre feriti sono stati immediatamente soccorsi con l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso. Il primo agente, che aveva riportato un trauma cranico, è stato ora dimesso, mentre il 26enne francese è stato operato per estrarre il proiettile dalla gamba. Per lui la prognosi è di 30 giorni e resta ricoverato in ospedale.

Secondo quanto accertato, il 26enne aveva rubato in un cantiere della zona anche la vettura con la quale ha avuto poi l'incidente in autostrada. L'ignaro conducente del camion che lo ha aiutato lo ha condotto alla stazione di servizio dove ha poi tentato il secondo furto. L'uomo sarebbe un soggetto psichiatrico.

I controlli da parte delle forze dell'ordine sono scattati quando il 26enne ha cercato di introdursi nell'auto di una famiglia che ha opposto resistenza. Durante i successivi accertamenti avvenuti in autostrada, la bretella è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione Vercelli.