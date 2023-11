Come sta Papa Francesco, le condizioni di salute e il comunicato della sala stampa vaticana La frase di Papa Francesco oggi, durante una udienza in Vaticano, ha fatto subito scattare di nuovo l’apprensione per la salute di Bergoglio, già affetto da numerosi acciacchi e a volte costretto a farsi spingere in carrozzina. Quali sono effettivamente le condizioni di salute del Pontefice.

A cura di Antonio Palma

“Non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate", la frase di Papa Francesco oggi, durante una udienza in Vaticano con la Conferenza europea dei rabbini, ha fatto subito scattare di nuovo l’apprensione per la salute di Bergoglio, già affetto da numerosi acciacchi, a volte costretto a farsi spingere in carrozzina e a visite in ospedale.

Le condizioni di Papa Francesco: "Un lieve raffreddore"

Ma quali sono effettivamente le condizioni di salute del Papa? A fare chiarezza è arrivato un comunicato della sala stampa vaticana, secondo il quale Bergoglio sarebbe semplicemente raffreddato. "Ha un po' di raffreddore e una lunga giornata di udienze. Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha consegnato il discorso” ha fatto sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. Un lieve raffreddore, dunque, che gli avrebbe impedito di proferire a voce il discorso preparato per lanciare un nuovo appello alla pace per la Terra Santa.

Papa Francesco non ha nascosto la sua voce sofferente durante il suo breve saluto ai rabbini ma non è riuscito a proferire altre parole. Secondo la sala stampa vaticana, però, le sue condizioni non richiedono un particolare riposo tanto che le attività del Pontefice sono proseguite regolarmente. Del resto per lui sono arrivati oltre 7mila bambini provenienti da tutto il mondo per l'iniziativa "I bambini incontrano il Papa” in programma sempre oggi dall’Aula Paolo VI. Anche ieri il Pontefice non si era risparmiato, parlando all’Angelus dalla finestra di Piazza San Pietro dove ha fatto riferimento alla guerra tra Israele e Hamas. In precedenza aveva tenuto colloqui telefonici di alto livello con i leader iraniani.

I problemi di salute di Papa Bergoglio

Un lavoro intenso per una persona anziana e con diversi problemi di salute come Papa Francesco che ha 86 anni. Il Pontefice infatti è pieno di acciacchi fisici: da quando era giovane vive senza un pezzo di polmone destro, che gli fu asportato in Argentina a causa della presenza di cisti maligne, con conseguenti infezione respiratorie che lo colpiscono ogni tanto, ha una ricorrente sciatalgia e qualche anno fa si è sottoposto a operazione di cataratta.

Inoltre Jorge Bergoglio soffre di problemi al colon che lo hanno portato a una stenosi diverticolare sintomatica per cui è stato sottoposto a operazione chirurgica nel 2021. Proprio le conseguenze di quella operazione hanno portato quest’anno Papa Francesco a un nuovo ricovero e a un intervento chirurgico di laparotomia e una lunga convalescenza per laparocele incarcerato, un'ernia che si crea sulla cicatrice di una pregressa operazione addominale. A tutto questo si aggiunge anche una gonalgia alla gamba destra, dovuta al deterioramento della cartilagine, ovvero un dolore al ginocchio che lo costringe spesso a muoversi in sedia a rotelle.

L'ipotesi dimissioni: "Ho già scritto la lettera"

Malanni fisici che spesso hanno portato a parlare di possibili dimissioni di Papa Francesco che però ha sempre rigettato l’ipotesi. "Ho il problema del ginocchio ma sta migliorando e adesso posso camminare bene. Poi ho avuto due interventi alla pancia: succede quello che succede quando ti aprono la pancia ma adesso sto benissimo, posso mangiare di tutto", ha detto pochi giorni fa in una intervista Papa Francesco.

Pur affermando che ha redatto una lettera di dimissioni nel caso le sue condizioni dovessero aggravarsi a tal punto da impedirgli anche le cose quotidiane, fino ad allora Bergoglio si affida a una equipe medica di professionisti che monitora costantemente la sua salute in Vaticano.