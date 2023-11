Papa Francesco durante l’incontro in sala stampa vaticana: “Non sto bene di salute” Papa Francesco ha annunciato durante l’incontro in sala stampa di non star bene di salute. Ai Rabbini europei, ha detto di non essere in grado di leggere il discorso che aveva preparato per l’incontro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Papa Francesco ha annunciato durante la prima udienza diffusa in sala stampa vaticana di "avere problemi di salute". Secondo quanto reso noto, il pontefice ha fatto sapere di "non sentirsi bene". "Saluto tutti voi – ha detto ai rabbini europei in udienza – e vi do il benvenuto. Grazie per questa visita, ma purtroppo non sto bene di salute. Per questo motivo preferisco non leggere il discorso, ma consegnarvelo affinché lo portiate con voi".

Il Pontefice si è mostrato particolarmente affaticato e non ha proseguito oltre nella lettura del suo discorso. Nel pomeriggio era previsto il suo incontro in Aula Paolo VI con 7mila bambini proveniente da tutto il mondo. Nessuna informazione è ancora stata fornita sull'eventuale rinvio di questi eventi, ma quello che è certo è che Papa Francesco ha comunque voluto consegnare il suo discorso ai Rabbini europei.

"La parola di Dio orienta i nostri passi alla ricerca del prossimo – ha sottolineato – all’accoglienza, alla pazienza; non certo al brusco impeto della vendetta e alla follia dell’odio bellico. Per noi credenti è importante essere testimoni di dialogo. Non il terrorismo, non la guerra, ma la compassione, la giustizia e il dialogo sono i mezzi adeguati per edificare la pace».