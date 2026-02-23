Attualità
Come sta il bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della madre a Torino: condizioni disperate, aperta inchiesta

Sulla vicenda la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta al momento senza ipotesi di reato: si tratta di un "atto dovuto", che accade ogni qualvolta avvengano incidenti gravi che vedono il coinvolgimento di minori.
A cura di Davide Falcioni
Sono ancora gravissime le condizioni dei bimbo di cinque mesi da due giorni ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo una caduta dalle scale: è accaduto sabato scorso in una villetta di Chieri, quando – secondo una prima ricostruzione – il piccolo sarebbe scivolato dalle braccia della mamma, che avrebbe accusato un malore proprio mentre scendeva le scale. Il bambino è stato trasportato al Pronto Soccorso con gravi traumi e dopo aver subito due arresti cardiaci, ragion per cui adesso è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, costantemente vegliato dai genitori.

Sulla vicenda la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta al momento senza ipotesi di reato: si tratta di un "atto dovuto", che accade ogni qualvolta avvengano incidenti gravi che vedono il coinvolgimento di minori. Per questa ragione ieri i carabinieri si sono recati in ospedale per sentire il padre e la madre del piccolo come persone informate sui fatti; stando a quanto emerso il padre avrebbe riferito di essere stato in giardino quando è avvenuta la caduta, mentre la madre ha confermato la versione fornita fin dall'inizio: "Mi è caduto dalle braccia, è andato giù dalle scale".

La donna, che ha 40 anni, ha raccontato di avere accusato un malore che le avrebbe fatto perdere l'equilibrio: il piccolo le sarebbe quindi scivolato dalle braccia finendo sul pavimento al piano di sotto. Quando i sanitari del 118 sono entrati in casa il bimbo era a terra in fondo alle scale e le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate: era in arresto cardiocircolatorio. Il neonato è stato rianimato e caricato sull' ambulanza che, scortata dai carabinieri di Chieri, si è diretta al Regina Margherita. Durante il viaggio il piccolo ha subito un altro arresto cardiaco. E ora è in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione.

Attualità
Attualità
