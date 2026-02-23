Come sta il bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della madre a Torino: condizioni disperate, aperta inchiesta

Immagine di repertorio.

Sono ancora gravissime le condizioni dei bimbo di cinque mesi da due giorni ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo una caduta dalle scale: è accaduto sabato scorso in una villetta di Chieri, quando – secondo una prima ricostruzione – il piccolo sarebbe scivolato dalle braccia della mamma, che avrebbe accusato un malore proprio mentre scendeva le scale. Il bambino è stato trasportato al Pronto Soccorso con gravi traumi e dopo aver subito due arresti cardiaci, ragion per cui adesso è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, costantemente vegliato dai genitori.

Sulla vicenda la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta al momento senza ipotesi di reato: si tratta di un "atto dovuto", che accade ogni qualvolta avvengano incidenti gravi che vedono il coinvolgimento di minori. Per questa ragione ieri i carabinieri si sono recati in ospedale per sentire il padre e la madre del piccolo come persone informate sui fatti; stando a quanto emerso il padre avrebbe riferito di essere stato in giardino quando è avvenuta la caduta, mentre la madre ha confermato la versione fornita fin dall'inizio: "Mi è caduto dalle braccia, è andato giù dalle scale".

La donna, che ha 40 anni, ha raccontato di avere accusato un malore che le avrebbe fatto perdere l'equilibrio: il piccolo le sarebbe quindi scivolato dalle braccia finendo sul pavimento al piano di sotto. Quando i sanitari del 118 sono entrati in casa il bimbo era a terra in fondo alle scale e le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate: era in arresto cardiocircolatorio. Il neonato è stato rianimato e caricato sull' ambulanza che, scortata dai carabinieri di Chieri, si è diretta al Regina Margherita. Durante il viaggio il piccolo ha subito un altro arresto cardiaco. E ora è in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione.