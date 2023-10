Come sta Francesco, il neonato abbandonato dalla madre sotto un’auto: “Respira spontaneamente” I medici che si stanno occupando del neonato abbandonato mercoledì a Osilo, in Sardegna, hanno deciso di chiamarlo Francesco. Il piccolo pesa 2 chili e 615 grammi ed è in buone condizioni di salute. Avviato l’iter per l’affidamento.

A cura di Susanna Picone

Hanno deciso di chiamarlo Francesco e fortunatamente è in buone condizioni di salute il neonato trovato ieri mattina all’alba a Osilo, paesino a pochi chilometri di Sassari, in Sardegna. Era appena nato e sua madre, una donna di 29 anni che dopo poco è stata rintracciata e arrestata per tentato omicidio, aveva partorito da sola.

Poi è uscita per strada mentre era ancora buio e ha lasciato il piccolo, nudo, sull'asfalto, sotto un'auto parcheggiata vicino casa. Per nove mesi la 29enne avrebbe nascosto la gravidanza per partorire infine da sola nella casa dove vive con i genitori.

È stata proprio sua madre a svegliarsi per i rumori che sentiva in casa all’alba e dare l’allarme allertando soccorsi e 112 quando ha trovato il neonato in strada. Erano le 6 circa del mattino.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Sassari, si è subito capito che era la 29enne la donna che aveva appena messo al mondo un bambino. Sua madre, la nonna del piccolo, si è detta ignora dello stato della ragazza. Non avrebbe saputo, insomma, della gravidanza.

Intanto all’arrivo dei soccorritori il neonato è stato subito portato in ospedale, nel reparto di Terapia intensiva neonatale e neonatologia del Materno infantile dell'Aou di Sassari. E lì è ancora ricoverato, ma i medici assicurano che sta bene.

"Quando è arrivato nella nostra struttura, poco prima delle 6, era in buone condizioni generali e respirava spontaneamente", ha detto già nella giornata di ieri la responsabile del reparto, Maria Antonia Cossu. Francesco – questo appunto il nome che in reparto hanno scelto per il bimbo abbandonato – pesa 2 chili e 615 grammi. È stato sistemato in una culla termostatica, perché presentava la cute fredda, e subito i medici hanno iniziato ad alimentarlo. Già avviato l'iter per l'affidamento.

Anche la mamma del bambino è ancora in ospedale, nel reparto di Ginecologia dell'Aou di Sassari. In stato di arresto, è piantonata dai carabinieri. Sarebbe tranquilla, ma non avrebbe dato molte spiegazioni sulle ragioni del suo gesto. La Procura di Sassari la accusa di tentato omicidio.