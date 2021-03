A che punto è la vaccinazione di insegnanti e personale scolastico non docente? Dopo aver somministrato i vaccini a medici, infermieri e operatori sanitari, e dopo aver iniziato anche con gli over 80, il piano vaccini redatto dal governo prevede che vengano vaccinati anche i lavoratori della scuola: si tratta, evidentemente, di una scelta strategica volta a limitare la trasmissione del virus tra studenti e insegnanti (e viceversa) e, in prospettiva futura, a ridurre sensibilmente il ricorso alla didattica a distanza, che si sta rivelando estenuante per milioni di alunni costretti ormai da un anno a seguire le lezioni dal monitor di un computer.

Ebbene, secondo i dati comunicati dal governo ad oggi, 10 marzo 2021, 459.647 lavoratori della scuola hanno ricevuto una dose del vaccino, il 26,5 per cento delle 5.782.615 persone vaccinate in Italia. Il personale scolastico e universitario, docente e non docente, conta secondo la CGIL 1.107.174 persone, quindi attualmente il 41,5 per cento della platea ha ricevuto una dose di vaccino.

Scuola, come vanno i vaccini, regione per regione

Ecco il numero dei lavoratori del comporto scolastico, sia docenti che non docenti, che ad oggi – 10 marzo – hanno ricevuto una dose del vaccino. Tali numeri sono estrapolati dal report della Presidenza del Consiglio dedicato alla campagna di vaccinazione in Italia.

Abruzzo: 16.389

Alto Adige: 8.807

Basilicata: 2.154

Calabria: 210

Campania: 73.111

Emilia-Romagna 36.468

Friuli Venezia Giulia 12.671

Lazio: 53.036

Liguria: 161

Lombardia 12.276

Marche: 6.951

Molise: 1.375

Piemonte 38.108

Puglia: 63.846

Sardegna: 673

Sicilia: 41.970

Toscana: 44.017

Trentino: 2.657

Umbria: 11.638

Valle d’Aosta 564

Veneto: 32.563