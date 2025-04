video suggerito

Come la sorella di Papa Francesco, María Elena, ha saputo della sua morte: il racconto del nipote José Il racconto del nipote di Papa Francesco di come ha annunciato il decesso alla sorella di Bergoglio, María Elena: "Ho chiamato mio fratello e siamo andati a trovare mia madre per comunicarle che Papa Francesco era morto".

A cura di Giorgia Venturini

Papa Francesco e la sorella Maria Elena.

María Elena, 77 anni, è l'unica sorella ancora viva di Papa Francesco. Lunedì 21 aprile come tutti ha saputo della morte di Bergoglio. Ma come? Stando a quanto riporta il quotidiano Caracol Noticias, sarebbero arrivate una raffica di notizie sul cellulare di José Ignacio Bergoglio, uno dei figli di María Elena. Il nipote aveva detto che pensava fosse la sveglia e invece: "Ho chiamato mio fratello e siamo andati a trovare mia madre per comunicarle che Jorge era morto".

Il racconto di Josè Ignacio Bergoglio: così hanno annunciato alla mamma che Papa Francesco fosse morto

José ai giornalisti ha precisato che: "Nonostante la sfortuna di perdere una persona cara, siamo stati in grado di sostenerla e di starle accanto". Poi ha precisato che la madre era rassegnata nel sapere "che suo fratello riposa in pace e non soffre". La morte di Papa Francesco è arrivata il giorno dopo che il pontefice ha girato per la piazza di San Pietro in occasione della commemorazione della Pasqua. Bergoglio parlava e la sua famiglia ha pensato – come precisa il nipote – che avesse sconfitto la malattia. Invece, poche ore dopo la triste notizia. E invece la sorella poi ha capito che "mi stava dicendo addio . E lo ha fatto mostrandomi gli ultimi segni del suo amore. L'amore di Jorge era enorme e lo porterò con me".

Il legame di Papa Francesco con la sua famiglia in Argentina

Per tutto il periodo del Pontificato la famiglia ha precisato di aver sempre mantenuto una comunicazione costante con i suoi stretti collaboratori. Così riuscivano a tenersi aggiornati anche sulle sue condizioni di salute. Il nipote ha precisato: "Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e attento". Aggiungendo anche: "Durante i 12 anni di Jorge in Vaticano, non abbiamo sentito così tanto la distanza perché era quel membro della famiglia che chiamava sempre ed era presente. Ci mancherà ". Ma chi era Papa Francesco per la sua famiglia? "Era sincero, quando chiamava a casa iniziava la conversazione con una battuta. Se aveva bisogno di metterti in discussione, lo faceva. Lo faceva con me quando non prendevo le decisioni migliori della mia vita. Sapeva come guidarmi e consigliarmi".