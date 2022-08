Coltellata alla gamba durante una rissa: 22enne muore in ospedale, fermato un sospetto A perdere la vita Vincenzo Trovato, di Trappeto, che avrebbe avuto una lite nella zona del lungomare di Balestrate. Fatale il colpo ricevuto a una gamba per cui si sarebbe dissanguato. Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno già fermato una persona.

A cura di Biagio Chiariello

Una coltellata ricevuta durante una rissa. Così Vincenzo Trovato, 22enne di Trappeto, ha perso la vita stanotte a Balestrate, nel Palermitano. I carabinieri della compagnia di Partinico, che indagano sull’omicidio, hanno già fermato una persona.

Vincenzo era arrivato in ospedale di Partinico intorno alle 3 di oggi, 12 agosto. Pare fosse stato coinvolto in una lite che sarebbe avvenuta nel lungomare di Balestrate. Ad allertare i carabinieri della compagnia locale sono stati gli stessi medici che hanno preso in cura il giovane, che prima era passato anche dalla guardia medica balestratese, per un profondo taglio a una gamba. Colpo che sarebbe stato fatale perché gli avrebbe reciso l'arteria femorale facendolo morire dissanguato.

La causa del decesso sarà comunque stabilita dall’autopsia che sarà eseguita sul corpo della vittima all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico.

Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, non sarebbe arrivata nessuna chiamata al 112 per segnalare la rissa e dunque non ci sarebbe stato alcun intervento nella zona del lungomare Felice D'Anna. Al vaglio dei militari dell'Arma le immagini di alcune telecamere della zona.

Da segnalare che il 22enne aveva pubblicato un'ultima "stories" sul proprio profilo Instagram intorno alla mezzanotte. Nel breve video il giovane non inquadra il proprio volto ma mostra la folla che balla attorno a lui in un lido. Diversi i ragazzi ascoltati in caserma tra la scorsa notte e stamattina.

uesta mattina il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo, ha scritto un post sui social: "Un tremendo risveglio oggi, dopo una notte da incubo. Siamo tutti sconvolti da quanto appreso. Condoglianze alla famiglia". Anche il primo cittadino di Trappeto, Santo Cosentino, ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell’Amministrazione. "La nostra comunità purtroppo questa mattina si è svegliata apprendendo una terribile notizia: la morte del nostro giovane concittadino".