Colatura di alici richiamata dal mercato per eccesso di istamina: qual è il lotto ritirato

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di colatura di alici a marchio Aragon per eccesso di istamina. I consumatori sono invitati a non consumarlo.

Il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo per un lotto di colatura di alici per rischio istamina. Il provvedimento è stato pubblicato nella sezione del sito dedicato ai ritiri dei prodotti alimentari.

L'allerta riguarda un lotto di colatura di alici a marchio Aragon. La motivazione indicata sull’avviso di richiamo è l'eccesso di istamina. Il prodotto in questione è venduto in bottigliette da 100 ml, con data di scadenza o termine minimo di conservazione al 30/12/2027. Il lotto di produzione richiamato è il C259/25.

L’azienda che ha prodotto la colatura di alici richiamata è la Di Dio srl. Lo stabilimento di produzione ha sede a Contrada Bordea Baiata, nella zona di Sciaссa, nella provincia di Agrigento. Mentre il nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Stella srl.

A scopo precauzionale il Ministero della Salute raccomanda di non consumare il lotto di colatura di alici con il numero indicato nell'avviso. Le consumatrici e i consumatori possono controllare il lotto attraverso l'etichetta e, in caso si trattasse proprio del C259/25, possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

L'istamina è un composto presente nell'organismo, tuttavia in alte concentrazioni può scatenare reazioni allergiche e altri problemi a chi lo assume. Solitamente concentrazioni alte di questa sostanza si formano quando il prodotto non viene conservato nel modo giusto. Questo accade soprattutto con i prodotti ittici a causa della proliferazione di germi che contaminano il pesce.