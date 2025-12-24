Attualità
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Colatura di alici richiamata dal mercato per eccesso di istamina: qual è il lotto ritirato

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di colatura di alici a marchio Aragon per eccesso di istamina. I consumatori sono invitati a non consumarlo.
A cura di Maria Neve Iervolino
Il Ministero della Salute mette in guardia i consumatori: in un lotto di colatura in commercio sono presenti livelli elevati di istamina
Il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo per un lotto di colatura di alici per rischio istamina. Il provvedimento è stato pubblicato nella sezione del sito dedicato ai ritiri dei prodotti alimentari.

L'allerta riguarda un lotto di colatura di alici a marchio Aragon. La motivazione indicata sull’avviso di richiamo è l'eccesso di istamina. Il prodotto in questione è venduto in bottigliette da 100 ml, con data di scadenza o termine minimo di conservazione al 30/12/2027. Il lotto di produzione richiamato è il C259/25.

Il lotto di colatura di alici richiamato è il C259/25

L’azienda che ha prodotto la colatura di alici richiamata è la Di Dio srl. Lo stabilimento di produzione ha sede a Contrada Bordea Baiata, nella zona di Sciaссa, nella provincia di Agrigento. Mentre il nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Stella srl.

Il richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute

A scopo precauzionale il Ministero della Salute raccomanda di non consumare il lotto di colatura di alici con il numero indicato nell'avviso. Le consumatrici e i consumatori possono controllare il lotto attraverso l'etichetta e, in caso si trattasse proprio del C259/25, possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

L'istamina è un composto presente nell'organismo, tuttavia in alte concentrazioni può scatenare reazioni allergiche e altri problemi a chi lo assume. Solitamente concentrazioni alte di questa sostanza si formano quando il prodotto non viene conservato nel modo giusto. Questo accade soprattutto con i prodotti ittici a causa della proliferazione di germi che contaminano il pesce.

