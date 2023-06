“Close the Gap. Riduciamo le differenze”, raccolte 115.000 cartoline per la campagna Coop/Amnesty International La campagna per l’inclusione di genere “Close the Gap. Riduciamo le differenze” è giunta alla sua terza edizione. Quest’anno con Coop ha collaborato Amnesty International Italia. Ora è il momento della consegna delle 111.500 cartoline raccolte.

A cura di Biagio Chiariello

Sono oltre 100mila le cartoline raccolte nell'ambito dell'iniziativa di sensibilizzazione e mobilitazione a sostegno della popolazione iraniana che lotta per la libertà con la collaborazione di Amnesty International Italia e Coop.

‘Close the Gap 2023', questo il nome della campagna per l’inclusione di genere, da marzo a fine aprile ha messo a disposizione una cartolina sia cartacea che digitale da ritagliare e spedire, con un messaggio a favore della libertà per il popolo iraniano.

Su un lato, l'immagine di capelli lunghi e folti con inciso sopra il tratteggio per un taglio, gesto ormai simbolo della protesta delle donne iraniane che ha fatto il giro del mondo; dall’altro lato un testo curato da Amnesty International Italia che offriva dati e informazioni a sostegno dell’azione di protesta e in calce la propria firma da apporre.

"I regimi temono l'attenzione internazionale sulle loro proteste interne e il governo iraniano non fa eccezione" ha osservato il presidente Coop Italia e Ancc-Coop, Marco Pedroni. "Ci dobbiamo assumere il compito di tenere alta l'attenzione dei media anche italiani sulla questione delle libertà in Iran", ha aggiunto.

Stando ai dati diffusi da Amnesty, si stimano oltre 400 manifestanti morti per mano delle forze di sicurezza e di quelle paramilitari. Tra questi, sono almeno 50 i minorenni, compresi tra gli 11 e i 17 anni. Al 15 dicembre già risultavano, secondo quanto denunciato dall'associazione, 26 giovani manifestanti a rischio di pena di esecuzione da parte del regime iraniano.

L'iniziativa ha avuto un riscontro molto positivo. Ora è il momento della consegna delle 111.500 cartoline raccolte, che avverrà giovedì 22 giugno, alle ore 11, presso l'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran, in via Nomentana 361 a Roma. Il simbolico atto vedrà presenti Coop e Amnesty International, che ha appoggiato l'iniziativa fin dal primo momento.