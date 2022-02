Claudia Lepore uccisa e nascosta nel frigo di casa a Santo Domingo: scagionati i due amici italiani Sono stati scagionati i due italiani Ilaria Bennati e Jacopo Capasso, accusati dell’omicidio della 59enne Claudia Lepore avvenuto a Santo Domingo nel 2021. Il cadavere della 59enne è stato nascosto all’interno del frigorifero della sua abitazione di Santo Domingo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Torturata e uccisa all'interno della sua villa di Santo Domingo il 21 gennaio 2021. Dopo l'omicidio, il cadavere della 59enne carpigiana Claudia Lepore era stato chiuso nel frigo della sua abitazione. L'amica modenese della donna, Ilaria Bennati, e l'immobiliarista Jacopo Capasso di Pistoia erano considerati i mandanti dell'omicidio della 59enne ma ora sono stati scagionati dalle accuse. I due non si trovano più infatti in carcerazione preventiva. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Higuey, dopo 7 udienze rinviate e oltre un anno di attesa, ha dichiarato sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei due.

Soltanto uno degli accusati è stato mandato a processo: si tratta di Antonio Lantigua, 47 anni, detto "El Chino". L'uomo è accusato dell'omicidio di Lepore. La donna si era trasferita sull'isola caraibica nel 2009 e aveva aperto un bed & breakfast. Prima del radicale cambio di vita gestiva un bar in Italia con la sorella. Secondo la fidanzata di Lantigua, il 47enne avrebbe agito sotto lauto pagamento dei due italiani. Benati e Capasso avrebbero infatti offerto all'uomo denaro e una proprietà immobiliare. La versione non ha però trovato conferma durante le indagini e il magistrato ha deciso quindi di liberarli. I due potranno anche tornare in Italia, dove esiste un altro fascicolo a loro carico per omicidio. Nel nostro Paese non è stata ancora definita la loro posizione.

Il proscioglimento potrebbe comunque essere impugnato dai legali italiani della famiglia della vittima. Da un lato i legali Enrico Aimi e Giulia Giusti si dicono soddisfatti per il rinvio a giudizio di Lantigua, ma dall'altra si riservano ulteriori azioni legali sui due italiani in attesa di leggere le motivazioni della sentenza. "Ci sono ancora molti aspetti da chiarire" hanno specificato i due avvocati. In particolare si fa riferimento al testamento di Lepore che dal giorno della scoperta dell'omicidio non è mai stato ritrovato. Anche gran parte dei suoi averi è scomparso e le indagini dovranno proseguire per appurare cosa sia effettivamente accaduto.