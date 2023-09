Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall’11 al 17 settembre 2023: Vergine e Capricorno si rimboccano le maniche Eccoci alla classifica dei segni più fortunati della settimana dall’11 al 17 settembre 2023 e le previsioni dell’oroscopo: Bilancia il segno più fortunato, mentre Capricorno dovrà accontentarsi dell’ultima posizione.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana dall'11 al 17 settembre 2023 e le previsioni dell'oroscopo: occhio alla Luna nuova nel segno della Vergine il 15 settembre, che viene a dirci che è proprio ora di mettere i costumi da bagno e i pensieri leggeri giù in cantina e darci invece ai progetti.

Mercurio resta retrogrado solo fino a giovedì, e per questo poi ci aiuta a rimboccarci le maniche. Soprattutto ai segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno)!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Bilancia il segno più fortunato.

12. Capricorno

Se c'è qualcuno che porterà a termine i suoi doveri indipendentemente dalle condizioni attorno, quello sarai tu, che sei ancora più granitico ed intransigente del solito. Sei pronto a sbranare chiunque osi non solo contraddirti, ma anche solo mostrare incertezza come farebbe un leone con una caramella. Sarà bene ubbidirti subito.

11. Cancro

Sei scocciato e sbuffi, peggio di un adolescente in visita al vecchio prozio sordo e brontolone. Hai un sacco di idee ma si fermano tutte nel cervello come ai box per il cambio gomme. Avresti bisogno di una spinta come la pedalina di avviamento dei vecchi motorini. Anche in amore lasci che a prendere l'iniziativa sia il partner.

10. Scorpione

Avresti proprio bisogno di essere innaffiato d'amore, Scorpione. O anche di sesso ma comunque di attenzioni. Tra Venere e Marte pare proprio che la sicurezza in te stesso sia annullata e tu non sai bene nemmeno più come si faccia a flirtare. Non te lo ricordi proprio. Soffia il vento della Siberia tra le tue emozioni, e il tuo cervello serve solamente a fare progetti per il futuro dimenticando temporaneamente il presente.

9. Toro

Ti stai anche quasi intenerendo un pochetto, Torone. Sei sempre dolce come una puntina da disegno sotto al piede, ma diciamo che almeno riconsideri le emozioni come argomento di discussione. Perché in tutti i casi tu zitto non ci stai, nel tuo cervello c'è praticamente un festival tecno di idee.

8. Ariete

Hai la capacità di cambiare umore manco avessi un interruttore come quello dell'abat jour. A stare con te avremo spesso la sensazione di essere impazziti, o che il tuo cuoricino sia telecomandato, ma da qualcun altro in vena di scherzi. Venere è a favore ma Marte decisamente no, insomma speriamo sempre di capitare nel tuo quarto d'ora di bel carattere!

7. Pesci

Per fortuna tu nei pensieri profondi ci stai comodo, ma qua ti pare di non vederci niente come fossi in fondo al mare. E nemmeno una sirenetta che venga a darti una pinna. Non sai bene a che cosa aggrapparti dato che le domande si fanno insistenti e anche Saturno non aiuta perché vuole risposte senza balbettii. Giustificati come a scuola.

6. Sagittario

Anche se cerchi di ignorarlo e qualche volta negarlo il tuo cervello sembra davvero essere guidato da un navigatore impostato in cinese stretto. Va bene abbandonarti alle emozioni e agli istinti ma questa settimana un po' la storia di non saper bene dove andare ti mette una certa dose di ansia.

5. Acquario

Adesso sei un po' come quelli che ritengono che tutto il mondo debba pagare per le sfighe che hanno vissuto loro. Insomma sei tornato come terminator a tramortirci senza mezze misure sia nei letti che nelle discussioni. A tratti super sexy e a tratti insopportabile, ma tu te ne freghi e vai avanti così, per la tua strada, senza nemmeno chiedere permesso.

4. Gemelli

Oramai hai capito che la leggerezza va presa quando c'è e se c'è, che ultimamente se ne va in fretta. Rieccoci con la Luna nuova che ti rende pensierosissimo e tu ti senti come un boxeur che tira ganci destri e sinistri contro le raffiche di vento. Non proprio una genialata ma comunque un buon modo per sfogarti quando non sai che cosa decidere.

3. Leone

E chi la schioda di lì (dal tuo segno) quella Venere?? Nessuno. L'amore ha attecchito nel tuo cuore come l'edera rampicante che era partita dal balcone del vicino ma si è decisamente allargata. Ecco, anche tu ti allarghi e ci dai dentro anche con ancheggi provocanti e sguardi sensuali. Insomma il partner potrebbe ingelosirsi!

2. Vergine

Quanto ti piace essere la secchiona della situazione, cara Vergine! E lo sarai anche questa settimana. Il bello è che dal pensiero all'azione passa giusto il tempo di mettere timbro e firma. Hai già considerato tutte le eventualità e sei pronta ad agire per far contento quel Saturno contro. Così capisce con chi ha a che fare.

1. Bilancia

Tutti intorno sembrano indaffarati come per preparare la grande festa del rientro, mentre tu non hai alcuna intenzione di alzare le chiappette da bordo piscina. E' che ti senti diva dentro Bilancia e ti stai abituando anche a farti trattare da diva fuori. Nessuno avrà il coraggio di farti notare che stai esagerando un pochetto con l'autostima!