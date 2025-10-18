Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025: l’amore bacia Acquario e Bilancia

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 ottobre 2026, ci dovremmo dividere tra l’amore per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) e la passione per i segni d’acqua: Cancro, Pesci e Scorpione.

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 20 al 26 ottobre 2025: questa è la settimana con la Luna nuova nel segno della Bilancia che, insieme a Mercurio (e anche Marte) in Scorpione è davvero perfetta per permetterci di ritrovare l'intimità e la profondità del pensiero. Approfittatene!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 20 – 26 ottobre 2025

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: le previsioni per tutti i segni zodiacali dal 20 al 26 ottobre 2025.

12. Ariete

E niente, caro Ariete direi che in questa posizione della classifica dei segni zodiacali più fortunati puoi proprio metterci radici, aprire un bar, un piccolo ufficio di consulenze psicologiche e sentimentali. Le consulenze psicologiche e sentimentali, però, non le offri in quanto empatico e caloroso, delicato e attento ma piuttosto per cercare di farti forza considerando anche le sfighe degli altri, mica soltanto le tue! In questi giorni infatti ti sembrano proprio insopportabili.

11. Capricorno

L'unica cosa che puoi pensare di condividere con il resto del genere umano è l'aria che si respira, soltanto finché non sarà inventata una piccola capsula per restare felicemente isolato anche solo qualche ora al giorno. Fosse per te, ti ci trasferiresti proprio! Tanto quello che hai voglia di fare è stare da solo con tutti i tuoi pensieri senza essere disturbato nemmeno dal rumore di qualcuno che mastica. Si viva in silenzio, per favore!

10. Toro

Poveretti quelli che dovranno trovarsi a discutere con te di qualche cosa e che magari sperano ancora di poter trovare una soluzione ragionevole! Tu hai proprio dimenticato nella casa in campagna la voglia di ascoltare, capire, metterti in discussione e magari anche trovare dei compromessi. Ti danno fastidio come l'idea di usare l'accappatoio di qualcun altro! Lo sguardo ingrugnito e burbero è sufficiente per tenerci lontani come uno zampirone con le zanzare.

9. Acquario

Hai proprio l'impressione che i tuoi valori si siano ribaltati e la cosa non ti piace per niente perché nessuno ti ha consultato! Venere ti addolcisce ma ti fa immediatamente perdere ogni spirito di indipendenza, di libertà, di innovazione e genialità. E' un attimo che questa settimana ti ritrovi a pianificare la domenica a pranzo dai suoceri e il mercoledì sera un padel con gli amici. Monotonia porta via!

8. Leone

Quanto ti piace arrabbiarti e fare arrabbiare le persone che hai intorno! Se ti pagassero un centesimo per tutti quelli che ti strombazzano in macchina, per quelli che ti dedicano gestacci creativi e improperi coloriti, a fine settimana avresti raddoppiato lo stipendio. Quando vedi qualcuno che si irrita soltanto vedendo il tuo numero di telefono comparire sul display, ne vai davvero fiero. D'altronde, non hai mai detto di essere uno zuccherino, tantomeno in questi giorni nei quali sei simpatico come una pianta carnivora con un insetto di passaggio.

7. Cancro

Questa storia di sguinzagliare il cervello e l'istinto come fossero falchi predatori all'esibizione pubblica davanti al presidente della Repubblica, ti sta piacendo parecchio. Ti senti ribelle, libero pensatore, audace e creativo, indomabile e particolarmente rock. Anzi direi proprio metal! Continua la sensazione di dover mettere da parte l'amore e l'armonia per tirare fuori davvero quello che è il tuo pensiero e il tuo desiderio. Stendi tutto sul tavolo come un giocatore di poker che non ha niente di cui bluffare.

6. Vergine

Ti ho messa qua a metà della classifica dei segni zodiacali più fortunati ma sono stata un pochino ingiusta, cara Verginella, perché avresti meritato decisamente di più! Però, dato che ultimamente sono stata di manica larga, questo è il piccolo prezzo da pagare. Tanto a te poco te ne frega di quello che io faccio o dico, perché tu senti di avere il cervello più pronto di tutti, come quello dei maxi robot della NASA che sono ormai ufficialmente molto ma molto più intelligenti di ogni essere umano. Ecco, forse di ogni essere umano tranne te, questa settimana!

5. Sagittario

Mi sento proprio di dire, caro Sagittario, che questa è la tua settimana da poeta, grande intellettuale, declamatore di poesie, sogni, grandi speranze. Tutto questo perché dove Marte ti toglie le energie, Mercurio amplifica il dramma e Venere ti rende adorabile. Una combinazione perfetta, se vuoi trovare un fidanzato o ricondizionare quello che hai, come si fa coi maglioni invernali quando li porti su dalla cantina.

4. Gemelli

Tutto è a tuo favore, ma soprattutto tutto è a favore del tuo charme che in questi giorni ricomincia ad essere birichino, maldestro, pungente e sfidante proprio come piace a te. Un adorabile stronzetto! Lo dico con amore però, dato che il pianeta Venere é a tuo favore e che mercurio e Marte non fanno che amplificare quella tua capacità di sorridere sempre, qualsiasi cosa succeda.

3. Pesci

Questa è la settimana giusta per puntare tutto sul tuo sesto senso, l'intuito, le farfalle nello stomaco, le pulci nell'orecchio, gli elefanti nella stanza. Qualsiasi cosa tu pensi, vedi, capisci anche senza averne le prove provate è proprio quella giusta. Segui il tuo istinto come se fosse il GPS di un aereo di linea! Sono sicura che arriverai prima degli altri e soprattutto dove gli altri non avrebbero mai immaginato.

2. Scorpione

Questa è proprio la settimana giusta per risvegliare tutta la tua passione, casomai si fosse temporaneamente sopita. Dolci agguati di prima mattina, sorprese, piccole provocazioni piccanti e tutto ciò che renderà un banale giovedì sera qualcosa da ricordare per un po'. Certo, poi sono sicura che tutte queste doti intellettuali e anche di coraggio dinamico, saranno sfruttate almeno in parte anche per il tuo business. Cioè: me lo auguro!

1. Bilancia

Ma che ti importa a te di tutti gli altri pianeti, quando hai la tua Venere proprio nel tuo segno zodiacale? Ti senti come quando stai tra le braccia della persona che ami, con il frigorifero pieno e l'abbonamento alla TV pagato per tutto il mese: non c'è proprio niente e nessuno che possa rovinarti questo momento meraviglioso! In compenso, però, dato che tu sei una delle persone più buone che io conosca, sono sicura che userai tutto questo amore anche per condividere pace, manco fossi il Dalai Lama.