Civitanova, coppia di turisti si siede al bar e ordina un conto da 80 euro, poi scappa senza pagare Un uomo di 54 anni e una donna sono fuggiti da un bar del centro di Civitanova dopo aver mangiato e bevuto per un totale di 80 euro da pagare. I due sono riusciti a sfuggire prima al controllo dello staff, che era riuscito a bloccare il turista, e poi a quello del titolare del locale che si è lanciato all’inseguimento.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo e una donna si sono seduti al tavolo di un bar di Civitanova, hanno mangiato, bevuto in assoluto relax fino a verso le 17. Poi, uno dopo l'altro, si sono alzati e sono fuggiti senza pagare. Il tutto è accaduto in un bar pasticceria del centro, dove una coppia di turisti ha consumato senza pagare il conto. Stando a quanto reso noto dal Corriere Adriatico, la prima ad alzarsi dal tavolo sarebbe stata la donna, che si è allontanata senza dare nell'occhio. I dipendenti del locale, però, si erano accorti che la turista aveva lasciato il posto senza saldare il conto e avevano mantenuto l'attenzione sul secondo cliente, l'unico rimasto al tavolo.

L'uomo ha tentato la fuga, ma fermato da alcuni dipendenti ha dovuto esibire il documento di identità. Allo staff ha detto che stava andando in banca per fare un prelievo perché non aveva contanti per pagare il conto. Il 54enne belga è poi fuggito, lasciando un conto di 80 euro da saldare.

A risolvere la situazione, ci ha pensato il titolare della pasticceria che ha raggiunto il cliente con lo scooter dopo la seconda fuga. Alla stampa, il proprietario del bar ha raccontato di aver chiamato la polizia. "Voleva intimorirmi fisicamente, ha cercato di aggredirmi e di darmi un pugno, poi è riuscito nuovamente a scappare. L'auto della polizia è arrivata poco dopo, ma non lo hanno preso subito – ha spiegato -. Le telecamere del negozio hanno ripreso la coppia sui tavoli esterni del locale e i poliziotti hanno visionato le immagini. Sono stati ascoltati anche i miei dipendenti, proveranno a risalire alla loro identità".

Gli agenti del commissariato di polizia di Civitanova stanno cercando di rintracciare i due fuggitivi. Le forze dell'ordine stanno cercando inoltre di verificare un'eventuale rispondenza tra il fuggitivo e la persona indicata nella carta di identità presentata allo staff dal cliente 54enne.