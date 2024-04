Cinque cuccioli lanciati in un burrone nel Parco del Cilento, salvati da alcuni passanti: “Gesto disumano”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Foto Facebook

Sono stati rinchiusi in una busta e gettati in un burrone cinque cuccioli di cane trovati da alcuni passanti nel Parco del Cilento, tra Sacco e Roscigno, in provincia di Salerno. Richiamati dai loro guaiti, sono subito intervenuti per recuperare gli animali che, nonostante la caduta, si sono miracolosamente salvati.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, ma i quotidiani locali hanno riportato la notizia soltanto oggi, domenica 28 aprile. Subito dopo il recupero, i cinque cuccioli sono stati portati al canile di Capaccio-Paestum, dove sono stati visitati e curati dalle ferite che avevano riportato nella caduta.

Gli animali sono stati ospitati temporaneamente da una volontaria e le loro foto sono state condivise sui social, accompagnate da un'urgente richiesta di adozione. Immediatamente le immagini e l'appello sono state ripostate da tantissime persone che, da Nord a Sud, hanno partecipato a questa gara di solidarietà.

Tra i tanti che si sono offerti di adottarli, come si legge su Il Giornale del Cilento, è stata scelta una donna e così i cuccioli sono riusciti a trovare una casa e l'affetto di una famiglia. Intanto, i volontari che hanno partecipato al recupero dei cinque animali stanno cercando di risalire agli autori del gesto.

In un lungo post su Facebook una volontaria della protezione animali della zona ha raccontato: "Oggi pomeriggio mi hanno chiesto aiuto per cinque cuccioli abbandonati davanti alla scuola del paese. Poco fa mi ha chiamato una signora dicendomi che nel pomeriggio i cuccioli erano scomparsi e che alcune ragazze le avevano riferito di aver visto due signore del posto metterli in macchina per portarli a Roscigno vecchia e gettarli in un burrone".

La donna aggiunge: "Chi ha commesso questo gesto gravissimo e disumano deve risponderne nelle sedi opportune". Sia i carabinieri che il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, sono stati informati dei fatti, riferisce il Corriere del Mezzogiorno.