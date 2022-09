Dramma a Cinisi, va a fare il bagno e una parente la trova a faccia in giù in acqua: morta una donna Una donna di 88 anni è morta a Cinisi (Palermo) mentre faceva il bagno. Secondo quanto reso noto, l’anziana sarebbe deceduta a causa di un malore.

Una donna di 88 anni è morta in mattinata nel mare di Cinisi (Palermo). Secondo quanto reso noto, Domenica Basile si sarebbe recata in spiaggia con una parente nelle prime ore della mattina. La donna sarebbe entrata in acqua per fare un bagno e dopo alcuni minuti ha smesso di dare segni di vita. L'88 è rimasta con la faccia in giù in acqua per diverso tempo prima che la familiare che si trovava con lei in spiaggia chiamasse i soccorsi.

La donna è stata soccorsa dai bagnini e dagli avventori che in quel momento si trovavano a riva. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno tentato le manovre salvavita dopo che i soccorritori hanno adagiato sulla battigia il corpo dell'anziana 88enne. Purtroppo per la donna non vi era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale per effettuare ulteriori accertamenti sulla salma. Secondo quanto verificato, l'88enne sarebbe morta a causa di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Non è chiaro se l'anziana avesse patologie pregresse. Secondo i medici, le modalità del decesso fanno pensare a una morte dovuta a cause naturali.

Le dinamiche dei fatti saranno comunque accertate nelle prossime ore con ulteriori rilievi da parte delle forze dell'ordine e dei medici effettuati nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 settembre. La parente che si trovava in spiaggia con la vittima è stata affidata alle cure dei soccorritori, che si sono accertati delle sue condizioni di salute.

La donna, infatti, è apparsa sconvolta da quanto avvenuto in sua presenza sulla riva di Cinisi. A prendersi cura di lei anche i bagnanti presenti in spiaggia: in tanti, infatti, hanno cercato di dare una mano al 118 e alle autorità accorse sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso. Sono stati proprio gli avventori ad allertare per primi i soccorritori.