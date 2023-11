Cieli italiani illuminati dall’Aurora Boreale, le spettacolari immagini del raro fenomeno Cieli italiani illuminati da una spettacolare e insolita aurora boreale nella serata di oggi, domenica 5 novembre. Un evento rarissimo alle nostre latitudini dovuto probabilmente alla quota elevata del fenomeno.

A cura di Antonio Palma

I cieli italiani illuminati da una spettacolare e insolita aurora boreale nella serata di oggi, domenica 5 novembre. Sul Centro-Nord Italia migliaia di cittadina hanno potuto osservare lo spettacolo di colori che ha illuminato i cieli limpidi della sera e tantissime sono le immagini scattate e apparse su social in queste ore. Tutto merito di una tempesta geomagnetica che ha permesso di vedere l'aurora boreale visibile a insolite latitudini in diverse parti d'Europa.

Foto spettacoli dell'evento atmosferico naturale dalle Alpi italiane ad alcune zone della Pianura Padana. Il Fenomeno, iniziato intorno alle 18 del pomeriggio di domenica è durato circa due ore, fino alle 20 circa, con apice intorno alle 18:.30, centrato a nord della Germania, ma visibile a migliaia di chilometri di distanza. Un evento rarissimo alle nostre latitudini ma non impossibile e dovuto probabilmente alla quota elevata del fenomeno ma anche all'intensità della tempesta geomagnetica.

Il fenomeno in Italia è stato visto attraverso colori rossi sull'orizzonte nord ma nello stesso momento l'avvistamento è avvenuto anche nei Paesi vicini come in Austria e in Slovenia. L’aurora boreale è stata immortalata da molti utenti social sul Delta del Po, in Romagna, oltre che ovviamente sulle Alpi venete e trentine. "L’incredibile aurora boreale vista poco fa anche a Porto Garibaldi nella provincia di Ferrara" ha scritto il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Oltre in Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, segnalazioni sono arrivate anche dal Piemonte e dal centro come in Toscane e nelle Marche.

A causare lo spettacolare fenomeno una doppia azione di alta energia geomagnetica e vento solare. In questo caso una tempesta solare molto forte, così tanto potente da farsi vedere anche a basse latitudini. Un fenomeno analogo era stato segnalato nel settembre scorso quando le immagini dell'aurora boreale avevano incantato l’arco alpino ma ora il fenomeno è stato avvistato a distanza decisamente più elevata e soprattutto dalla pianura.