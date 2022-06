Ciclista travolto e ucciso sulla strada del mare, è caccia al pirata della strada a Marina di Massa È caccia al pirata della strada a Marina di Massa dove un ciclista di 34 anni è stato travolto da una vettura poi fuggita senza prestare soccorso. L’incidente lungo la strada per il mare.

A cura di Chiara Ammendola

È caccia al pirata della strada a Marina di Massa dove un uomo è stato travolto e ucciso mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta. L'incidente mortale è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso a Marina di Massa lungo via Verdi dove un'auto, ancora non identificata, ha investito un uomo di 34 anni per poi fuggire senza prestare soccorso.

Immediatamente si sono attivate le ricerche per rintracciare l'automobilista che però non sarebbe stato avvistato da nessuno. Ad allertare le forze dell'ordine infatti è stato un passante che poco dopo la mezzanotte di mercoledì 1 giugno ha udito un rumore provenire dalla strada del lungomare, una volta raggiunto la strada dello schianto, ha trovato il corpo esanime del 34enne, un uomo di origine rumena, sull'asfalto ma della vettura non c'era nessuna traccia.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che però non hanno potuto fare nulla per il ciclista che è stato dichiarato morto poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con l'auto prima e con l'asfalto dopo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Marina di Massa, al lavoro insieme al nucleo operativo della compagnia di Massa che stanno lavorando per identificare il conducente del veicolo.

Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto nei pressi di una rotonda ed è possibile che l’auto del pirata stesse viaggiando nella stessa direzione del ciclista che è stato investito in un fallito tentativo di sorpasso. La bici è stata ritrovata sulla corsia lato monte mentre il corpo dell’uomo è stato sbalzato per alcuni metri sulla corsia opposta.