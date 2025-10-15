Cibo avariato per la casa di riposo sul camion frigo spento: polizia ferma l’autocarro e sequestra tutto

Il camion frigo con impianto spento è stato fermato dalla Polizia Stradale di Cuneo presso la barriera autostradale di Govon. All’interno carne, pesce, verdura e latticini destinati ad una casa di riposo e in cattivo stato di conservazione.

Un normale controllo stradale della polizia di stato ha portato alla scoperta di un intero camion pieno di cibo avariato e destinato a una casa di riposo. L’episodio in Piemonte, presso la barriera autostradale di Govone, dove una pattuglia della Polizia Stradale di Cuneo–Sottosezione di Bra ha fermato un autocarro notando che aveva tutta l’attrezzatura frigorifera spenta scoprendo che era pano di alimenti deperibili.

Durante i successivi accertamenti documentali, gli agenti hanno scoperto che il camion trasportava numerose derrate alimentari per conto di una ditta con sede ad Alessandria e destinate a una casa di riposo di Alba. A bordo dell’autocarro sono stati trovati alimenti di varia natura, sia surgelati che freschi, tra cui carne, pesce, verdura e latticini e quindi con necessità di refrigerazione costante per mantenere la catena del freddo.

Per avere conferma che l’impianto fosse spento, gli agenti hanno rilevato la temperatura interna del camion rivelatasi assolutamente non idonea alla corretta conservazione degli alimenti trasportati. Inoltre l’attestazione ATP, un certificato obbligatorio per i veicoli utilizzati per il trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, risultava scaduta da ben un anno, nel mese di ottobre 2024.

Leggi anche L'oroscopo di martedì 30 settembre 2025

Vista la situazione, la polizia quindi ha contattato il servizio Igiene dell’A.S.L. Cuneo 2 di Alba, incaricato di applicare ed emettere provvedimenti in materia di sicurezza alimentare, i cui ispettori hanno riscontrato l’effettivo mancato rispetto delle norme igienico sanitarie. Constatata la cattiva conservazione degli alimenti, il servizio di Igiene ha disposto le relative sanzioni e disposto quindi la confisca e lo smaltimento degli alimenti avariati.

“Si rammenta come la corretta conservazione degli alimenti durante il trasporto, a partire dal rispetto della catena del freddo e dalla pulizia dei vani di carico, rivesta un’importanza nevralgica nel garantire la tutela dei consumatori e la loro “sicurezza alimentare” e, a tale scopo, la Polizia Stradale effettua sistematici controlli su questa tipologia di merci” osserva la Questura di Cuneo.