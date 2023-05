Chioggia: uomo ha un malore, si accascia e chiede aiuto. Anziché soccorrerlo un passante lo rapina L’uomo stava passeggiando in un tranquillo quartiere di Chioggia quando è stato vittima di un improvviso malore.

A cura di Davide Falcioni

Dopo aver accusato un malore, anziché essere soccorso è stato rapinato. Protagonista un uomo di Sant'Anna di Chioggia che alcuni giorni fa si è accasciato a terra mentre passeggiava lungo Canal di Valle, dopo aver chiesto aiuto a un passante, ha subito proprio da quest'ultimo il furto del portafogli.

L'incredibile episodio è avvenuto in una tranquilla zona residenziale situata alle spalle dell’abitato di Sant’Anna, caratterizzata da villette isolate, tanto verde e un canale che ne delimita il perimetro. La strada che costeggia l’argine del canale è poco trafficata e la zona si presta particolarmente per passeggiate e gite in bicicletta in assoluta tranquillità.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica, poco prima dell’ora di cena. L’uomo, colto da malore, non riusciva più a camminare e si è accasciato a terra. Un passante si è avvicinato apparentemente con le migliori intenzioni, ma invece di chiamare i soccorsi, ha deciso di approfittare della situazione per rubare il borsellino dell’uomo in difficoltà e scappare. Fortunatamente, la vittima è riuscita in seguito a riprendersi e a tornare a casa da solo.