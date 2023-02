Chieti, arrestato il figlio dell’anziana morta strangolata in casa: trovato coi polsi tagliati Provvedimento di arresto per Francesco Rotunno, 64 anni, di Casoli, accusato di omicidio volontario aggravato nei confronti della madre disabile Cesina Bambina Damiani, 88 anni.

È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato nei confronti della madre disabile Cesina Bambina Damiani, 88 anni. I carabinieri della Compagnia di Lanciano sono andati a prelevare direttamente in ospedale Francesco Rotunno, 64 anni, di Casoli, in provincia di Chieti, per portarlo in caserma. Prima dell’arresto si è atteso anche il tampone di conferma o di guarigione dal covid, di cui era affetto da giorni.

L'uomo era stato rintracciato domenica sera dopo le 19, subito dopo che la badante della madre aveva trovato il cadavere dell'anziana madre sul letto con evidenti segni di strangolamento. I carabinieri hanno poi trovato l’indagato ai bordi della strada con i polsi tagliati, molto probabilmente a seguito di un tentativo di suicidio, quindi ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale “Renzetti”.

Al momento non si conoscono i motivi dell'omicidio. I militari dell'Arma hanno però ritrovato all'interno dell'abitazione un biglietto di scuse non firmato, che potrebbe essere stato scritto proprio dal figlio della vittima.

Stando a quanto ricostruito la 88enne fino a pochi mesi fa era ospite di una casa di riposo, quando il figlio, separato e con figli adulti, aveva deciso di portarla a casa e occuparsi direttamente di lei. L'uomo in paese viene descritto come un "tipo solitario, talvolta anche un po' strano, che svolgeva lavoretti saltuari. Comunque un brav'uomo".

"Siamo esterrefatti per l'accaduto – dice il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini – Il figlio aveva lasciato la borsa lavoro economico Eca del nostro Comune proprio per accudire la mamma. La famiglia è conosciuta e rispettabilissima e nulla poteva fare immaginare che ci potesse essere qualche situazione particolare. È opportuno appurare la verità dei fatti e capire cosa sia accaduto e cosa sta emergendo nell'ambito famigliare. Rotunno non ha mai manifestato atti tali da poter far pensare a qualcosa del genere. Una notizia del tutto inaspettata. Un vero peccato".