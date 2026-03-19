Chiede soldi con insistenza davanti al supermercato, carabinieri gli trovano addosso 4mila euro e un coltello

L’episodio ha Vipiteno, in provincia di Bolzano, dove l’atteggiamento dell’uomo ha richiamato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri che gli ha trovato addosso oltre 4mila euro e un coltello con una lama di circa 8 cm.

Si era piazzato davanti a un frequentato supermercato di Vipiteno, in provincia di Bolzano, chiedendo soldi a tutti i passanti con fare insistente e simulando anche uno stato di malessere ma, fermato dai carabinieri, si è scoperto che aveva addosso oltre quattromila euro in contanti oltre a un coltello nascosto con una lama di circa 8 centimetri. Per questo un uomo di 66 anni è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per i reati di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, esercizio molesto dell’accattonaggio e riciclaggio.

L'episodio si è consumato nel pomeriggio di sabato scorso, uno dei giorni più affollati per il supermercato di via Linden a Vipiteno. Qui l'uomo, senza fissa dimora e da tempo segnalato per analoghe condotte nella stessa zona, si era messo a chiedere l'elemosina insistentemente a tutti i clienti dell’esercizio commerciale, creando disagio sia all’interno che all’esterno del punto vendita.

Un comportamento che ha richiamato l'attenzione di una pattuglia di Carabinieri del nucleo radiomobile di Vipiteno che era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio. Alla vista dei militari, anche i dipendenti del supermercato hanno riferito dei comportamenti insistenti dell'uomo che stazionava abitualmente davanti al negozio.

Quando i carabinieri hanno cercato però di perquisire l'uomo, il 66enne ha simulato un malore grave che ha richiesto anche l'intervento di un'ambulanza del 118 e il conseguente trasporto al pronto soccorso. Dopo le visite e gli accertamenti del caso in ospedale, i medici hanno rilevato l'assenza di qualsiasi malore e i militari hanno infine potuto portare a termine la perquisizione che ha portato alla scoperta della grossa somma di denaro.

Nascosti tra gli abiti e in diversi portafogli, infatti, l'uomo aveva denaro contante per un totale di 4.276,75 euro, suddiviso tra banconote e monete. Addosso però aveva anche un coltellino lungo circa 18,5 cm con lama di circa 8 cm. Il denaro e l’arma quindi sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo è stato denunciato ma le indagini a suo carico continuano per per verificare la provenienza del denaro ed eventuali altre responsabilità dell'uomo.