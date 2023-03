Chiede passaporto per il figlio non ancora nato con dati falsi: “Temo di perdere le ferie in Messico” Una mamma aveva prenotato l’appuntamento per il passaporto per il suo bimbo non ancora nato usando dati fittizi per paura di non riuscire a partire per le ferie estive in Messico.

A cura di Gabriella Mazzeo

Avrebbe creato il codice fiscale del figlio non ancora nato per prenotare l'appuntamento per il rilascio del passaporto, tutto per paura di non riuscire ad andare in ferie in Messico, dove aveva già prenotato una vacanza. Per creare il codice fiscale, aveva usato la data prevista per la nascita del piccolo, ma poi il bimbo si è fatto attendere e la mamma ha dovuto chiedere la modifica delle generalità alla Questura. Secondo quanto racconta il Corriere del Veneto, ora il questore di Vicenza Paolo Sartori sta valutando come procedere.

La donna protagonista della vicenda aveva deciso di trascorrere le prossime ferie estive con il suo bambino in Messico e temeva di non riuscire ad ottenere in tempo il passaporto per il bimbo a causa della burocrazia. Per aggirare il problema, ha deciso di prenotare l'appuntamento per il documento quando il titolare (ossia il piccolo) ancora non era nato.

Per ottenere l'appuntamento, la donna ha "costruito" il codice fiscale usando le generalità del bimbo e la data di nascita prevista. Per uno strano scherzo del destino, però, il bambino ha stupito tutti con un ritardo sul giorno di nascita di quasi un mese e la donna ha dovuto chiedere la modifica delle generalità al commissariato. Per giustificarsi, ha detto di non essere a conoscenza del fatto che, una volta inserito nel programma di prenotazione per il passaporto il codice fiscale, questo non può essere modificato.

La neo-mamma ha quindi dovuto chiedere aiuto all'ufficio passaporti del commissariato di Bassano del Grappa, spiegando di aver preso appuntamento per il documento usando dei dati fittizi. Tutto per paura, ha riferito, di non riuscire ad andare in Messico dove aveva prenotato le vacanze.

Mettendo in evidenza le esigenze relative alle ferie prenotate, ha chiesto di poter effettuare un nuovo appuntamento in anticipo per suo figlio, ma è stata invitata dal personale di Bassano del Grappa ad effettuare per vie ordinarie l'appuntamento online perché non vi erano motivi di reale urgenza.