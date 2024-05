video suggerito

Chico Forti, il giudice gli da’ il permesso di rivedere la madre 96enne: la visita forse già domani Il 65enne, per 24 anni in carcere negli USA perché condannato all’ergastolo, a breve si recherà a Trento per abbracciare l’anziana. “Mi sono mantenuto così solo per mia madre” ha detto recentemente Forti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chico Forti, appena tornato in Italia dopo una detenzione di 24 anni negli USA per la condanna all'ergastolo per omicidio, ha ricevuto dal giudice il permesso per visitare a breve, a Trento, la sua famiglia, in particolare suo zio e sua madre 96enne, Loner Forti. Visita che potrebbe avvenire già domani. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il 65enne trentino sarà accompagnato da una scorta formata da agenti di polizia penitenziaria.

"Mi sono mantenuto così solo per mia madre – ha detto Chic Forti in un'intervista esclusiva al Tg1 al suo arrivo in Italia sabato scorso – spero di vederla presto e darle un grande abbraccio".

Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d'Italia che ha seguito il caso, facilitando il trasferimento in Italia dal carcere di Miami, ha detto: "Chico aveva incontrato l'ultima volta la madre sedici anni fa, dicendole che probabilmente non si sarebbero più rivisti. Questa donna, oggi 96enne, ha resistito fino ad oggi solo per riabbracciare il figlio. Ringrazio il giudice di garanzia e gli avvocati per la celerità con cui è stato concesso questo permesso, un atto di umanità".

Trasferito domenica nel carcere di Montorio a Verona dopo una breve permanenza a quello di Rebibbia a Roma, il condannato all'ergastolo aveva subito inoltrato la richiesta urgente "per motivi umanitari" di poter incontrare l'anziana genitrice. Il permesso, di poche ore, è stato vagliato e accordato dal Tribunale di Sorveglianza.

Al fratello Stefano ha parlato di questi primi giorni nel carcere veronese, raccontandogli di trovarsi molto bene con i suoi due compagni di cella. Avrebbe solo paventato a Stefano un ‘problema': il pericolo di ingrassare "perché – avrebbe detto – c'é un cuoco professionista che cucina molto bene", i piatti tipici italiani che gli mancavano da tanto tempo.