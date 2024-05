video suggerito

Chico Forti arriva a Trento per vedere la mamma, i due si incontrano oggi dopo 16 anni Chico Forti incontrerà quest’oggi la mamma 96enne dopo 16 anni dall’ultimo saluto. Questa mattina il 65enne lascia temporaneamente il carcere di Verona per recarsi a Trento dove riabbraccerà la mamma. La conferma dell’incontro tra i due è arrivata nella serata di ieri, martedì 21 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Oggi il 65enne Chico Forti sarà a Trento per incontrare la mamma 96enne dopo 16 anni dall'ultimo saluto negli Stati Uniti. Dopo la condanna all'ergastolo negli Usa, Chico Forti ha trascorso più di 20 anni in un carcere della Florida prima di tornare in Italia, appena qualche giorno fa, sulla base di un accordo stilato tra il nostro Paese e quello nel quale il 65enne stava scontando la sua pena. In base a questo accordo, Forti potrà scontare gli ultimi anni di carcere nel nostro Paese.

Il permesso per un incontro tra il 65enne condannato per omicidio e la mamma 96enne è stato accordato in tempi record dopo il suo arrivo a Verona. Questa mattina presto Forti è stato prelevato dalla sua cella di Verona e trasportato a Trento con una scorta di agenti della Polizia penitenziaria. Qui il 65enne inconterà la madre, Maria Loner Forti, che non lo vede da anni.

La notizia dell'incontro tra Forti e la madre ha suscitato anche diverse critiche da parte delle sigle sindacali che ogni giorno hanno a che fare con richieste simile da parte dei detenuti e che, nonostante le domande effettuate diverso tempo fa, non sono ancora state ascoltate.

"Lascia sbigottiti la notizia di questo permesso rapidissimo ottenuto dai legali di Forti – ha spiegato Aldo Di Giacomo, sindacalista S.Pp. della Polizia Penitenziaria -. Ci sono altre situazioni come queste in sospeso da tempo. Un esempio su tanti è quello di un detenuto di 77 anni condannato a 4 anni e 3 mesi per ricettazione che dal carcere di Poggioreale ha chiesto i domiciliari dopo essere stato sottoposto a un grave intervento chirurgico. Nonostante tutto, le sue istanze restano inascoltate" ha fatto notare.

Secondo i legali di Forti, invece, c'è la concreta possibilità che al 65enne possa essere concessa tra due anni la libertà vigilata o che l'ergastolano possa essere perfino oggetto di un provvedimento di clemenza.