Chiavari, ha un malore alla guida dello scuolabus: fa scendere i bambini sani e salvi e muore al volante Alberto Cafferata, 60 anni, è morto dopo aver avuto un malore alla guida dello scuolabus che accompagnava i bambini a scuola. L’uomo è riuscito a far scendere davanti alla scuola i piccoli alunni, poi si è sentito male ed è morto al volante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

L'autista di uno scuolabus di Chiavari, a, è morto al volante dopo un malore. L'uomo, protagonista della tragedia, è riuscito ad evitare l'incidente con i bambini a bordo del bus, facendoli scendere davanti alla scuola per l'inizio delle lezioni. Una volta ripartito, però, ha avuto un malore e si è schiantato con il pullmino prima contro il cancello di un cantiere e poi contro altre tre auto in corso Millo.

Per l'autista dello scuolabus non vi è purtroppo stato nulla da fare e a niente sono valsi i soccorsi della Croce Verde e del 118. I soccorsi sono stati tempestivi e i tentativi di rianimare il 60enne sono andati avanti per oltre mezz'ora, ma sono purtroppo stati vani. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili urbani di Chiavari, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30. Alberto Cafferata, così si chiamava la vittima, aveva appena concluso il giro con i piccoli, facendoli scendere davanti alla scuola per l'inizio delle lezioni come da programma. Subito dopo, il malore che per il 60enne è stato purtroppo fatale.

Secondo i rilievi effettuati dai vigili urbani sul luogo dello schianto, nessun'altra persona è rimasta ferita dopo l'impatto del pullmino contro il cancello del cantiere e le tre auto parcheggiate in corso Millo, che però sono rimaste danneggiate. Il traffico stradale è stato bloccato per diverso tempo, mentre ci sono state lunghe code e rallentamenti nell'ora di punta.

Sconvolta l'intera comunità di Chiavari che ben conosceva l'autista dello scuolabus. Alberto Cafferata ha lavorato per anni con i bambini, accompagnandoli ogni giorno a scuola. Professionista scrupoloso, era molto attento alla sicurezza su strada e a quella dei bimbi di cui ogni giorno si occupava.