Chiama il 118 per un forte mal di pancia e partorisce: "Non sapevo di essere incinta", la storia di Irene Ha sentito un forte dolore alla pancia, si è sentita male e ha allertato il 118. È stata trasportata subito all'ospedale di Treviso ma durante il tragitto i medici si sono accorti che, senza che lei lo sapesse, stava per partorire la sua terza figlia. È successo a una ragazza di 27 anni, Irene, che alcuni giorni fa ha scoperto di essere incinta solo al momento del parto.

A cura di Eleonora Panseri

Ha sentito un forte dolore alla pancia, si è sentita male e ha chiamato il 118. È stata trasportata immediatamente all'ospedale Ca' Foncello di Treviso ma durante il tragitto i medici si sono accorti che, senza che lei lo sapesse, stava per partorire la sua terza figlia.

È successo a una ragazza trevigiana di 27 anni, Irene. Alcuni giorni fa, mercoledì 29 gennaio (anche se la notizia è stata diffusa soltanto oggi, mercoledì 5 febbraio), la giovane ha scoperto di essere incinta al momento del parto.

Come ha raccontato ai quotidiani locali, la 27enne nei giorni precedenti non aveva nausea, non aveva notato un aumento di peso o altri sintomi legati a una gravidanza. Le era venuto regolarmente anche il ciclo mestruale.

"È stata la più incredibile delle sorprese", ha detto al Mattino di Padova, incredula. Si tratterebbe, secondo i medici, di una cosiddetta "gravidanza criptica”, ovvero una gestazione in cui la donna non si accorge di essere incinta fino a uno stadio molto avanzato o, in alcuni casi, addirittura fino al parto. Proprio come avvenuto alla 27enne.

"È stata una gravidanza super nascosta, la mia piccola non si è fatta percepire fino al momento in cui è venuta al mondo", ha spiegato. Arrivata all’ospedale il parto è avvenuto in modo molto veloce. I medici sono dovuti intervenire perché la bimba era in posizione podalica ed era in corso un distacco di placenta.

Ma alla fine tutto è andato per il meglio e la piccola, che pesa 1,350 chili, è nata al settimo mese, quindi leggermente prematura. Adesso si trova nel reparto neonatale di Terapia intensiva, dove viene tenuta al caldo della culla termica.

"Questa nascita è un inno alla vita – ha spiegato la neo mamma alla Tribuna di Treviso – è stata davvero una sorpresa incredibile e una gioia immensa". La 27enne di recente aveva lasciato il lavoro per occuparsi delle sue altre due bimbe che hanno festeggiato con i genitori l'inaspettato arrivo della sorellina.