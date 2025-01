Gravidanza criptica: l’esperta spiega perché alcune donne non si accorgono di essere incinte

video suggerito

Intervista a Floriana Carbone Specialista in Ostetricia e Ginecologia alla Clinica Mangiagalli dell'Ospedale Policlinico di Milano

La gravidanza criptica è una condizione rara e sorprendente, in cui a causa della mancanza di segnali come la poca evidenza dell'aumento delle dimensioni dell'utero o l’assenza di mestruazioni, il corpo sembra infatti celare la dolce attesa, portando la donna a ignorare la propria gestazione talvolta fino a poche ore dal parto, come avvenuto alla ventenne campana che dopo essersi recata al Pronto Soccorso per una forte indigestione ha invece scoperto di essere nel pieno delle doglie prodromiche del travaglio.

Ma come può un evento così impattante per il corpo materno rendersi invisibile per così tanti mesi? Per approfondire le implicazioni fisiche (e psicologiche) di questa condizione, Fanpage.it ha intervistato la ginecologa Floriana Carbone, Specialista in Ostetricia e Ginecologia alla Clinica Mangiagalli dell’Ospedale Policlinico di Milano.

"Anche se può sembrare incredibile ci sono delle ragioni metaboliche, fisiche e talvolta psicologiche per cui una gravidanza può passare inosservata – spiega la dottoressa Carbone – I sintomi tipici della gravidanza, quali la nausea, la crescita del pancione, l’aumento del peso o l’assenza delle mestruazioni, in alcuni casi possono infatti manifestarsi con minore evidenza, rendendo meno facile il sospetto da parte della donna riguardo la propria condizione".

Come è possibile portare avanti una gravidanza senza pancione?

Spesso questi fenomeni interessano donne di costituzione robusta e che presentano situazioni di obesità o sovrappeso. Non di rado poi, la gravidanza criptica si associa ad altre condizioni endocrinologiche, come l’ovaio policistico, che portano le pazienti a confondere i segnali del corpo: essendo già abituate ad avere un ciclo mestruale irregolare, queste donne possono infatti non accorgersi dell’avvenuto concepimento e della conseguente gestazione.

Dott.ssa Floriana Carbone (Specialista in Ostetricia e Ginecologia alla Clinica Mangiagalli dell'Ospedale Policlinico di Milano)

Talvolta però il fenomeno riguarda anche ragazze esili e minute…

Quando una paziente è sottopeso può capitare che non si nutra a sufficienza, causando una diminuzione dell’apporto nutritivo necessario per la crescita del bambino. Se poi la gravidanza è caratterizzata da un ritardo di crescita fetale, spesso accompagnata da una riduzione del liquido amniotico, ciò comporta una rilevante riduzione delle dimensioni dell’utero, elemento che può concorrere a "nascondere" il pancione.

È possibile che una gestante provi inconsapevolmente a sottrarsi alla propria condizione ignorando gli indizi inviati dal corpo?

Benché si tratti di una casistica ancora più esigua, può effettivamente capitare che una donna vada incontro a una negazione emotiva o a un blocco inconscio che, per motivi più disparati, impedisce alla donna di maturare una corretta percezione della gravidanza.

La gravidanza criptica è pericolosa per il bambino?

Il rischio più grande dietro una gravidanza criptica è la mancanza di cure prenatali. Se la mamma non sa di essere incinta non assume acido folico – fondamentale per prevenire alcune malformazioni, come la spina bifida – e non si sottopone alle visite di routine, contravvenendo così al corretto monitoraggio dello sviluppo fetale. In più, durante i mesi di gravidanza inconsapevole, la madre non ha contezza del proprio stato di salute, il che è pericoloso tanto per la donna, quanto per il feto. In simili contesti poi, anche il parto può diventare molto più complicato, poiché il personale ostetrico non conosce l’esatta collocazione della placenta né la posizione del bimbo al momento del travaglio.

Ci sono poi da considerare gli aspetti psicologici…

Scoprire all’improvviso di aspettare un bebè è senz’altro un’esperienza psicologicamente impattante. Lo shock può ostacolare la capacità della donna di adattarsi velocemente alla sua nuova condizione. Una volta svelata la gravidanza, dunque, oltre alla rivalutazione dello stato di salute generale della donna è necessario che la paziente possa usufruire di un adeguato supporto psicologico che consenta di recuperare quel vuoto di consapevolezza che si è venuto a creare.

Ci si può accorgere di una gravidanza anche in mancanza di sintomi chiari?

L’assenza del flusso mestruale è il sintomo principe, il quale viene spesso accompagnato da sensazioni di nausea e inappetenza. Non di rado si avverte anche un turgore mammario – ossia un inusuale gonfiore sulla mammella – che potrebbe rappresentare un’utile spia per accorgersi della gravidanza in atto. L’importante è cercare di ascoltare il proprio corpo e non esitare ad approfondire la situazione al minimo dubbio.