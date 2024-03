Chi sono le vittime dell’incendio in casa a Sottomarina: “La signora chiedeva aiuto dalla finestra” I primi soccorritori, cittadini comuni che hanno visto le fiamme e il fumo uscire dall’abitazione, hanno raccontato di aver visto qualcuna delle tre vittime mentre cercava di chiedere aiuto da una finestra ma purtroppo nessuno è riuscito a raggiungerli in tempo prima della tragedia. Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati, la moglie Luisella Veronese e il figlio 27enne Davide. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Il 64enne Gianni Boscolo Scarmanati, la moglie Luisella Veronese, 59 anni, e il figlio 27enne Davide, sono loro le vittime del terribile incendio in casa avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Sottomarina di Chioggia, nella città metropolitana di Venezia. I primi soccorritori, cittadini comuni che hanno visto le fiamme e il fumo uscire dall'abitazione e sono intervenuti, hanno raccontato di aver visto qualcuno di loro mentre cercava di chiedere aiuto da una finestra della loro casa già avvolta dalle fiamme e dal fumo ma purtroppo nessuno è riuscito a raggiungerli in tempo prima della tragedia.

La famiglia, nota in zona, è stata sorpresa nel sonno e quando ha capito cosa stava accadendo era ormai troppo tardi. "Ho visto la signora alla finestra che chiedeva aiuto, poi è scomparsa" ha rivelato al Gazzettino uno dei ragazzi che è intervenuto sul posto in via Roma. "Ho visto delle mani alla finestra, non so se era femmina o maschio, ho sentito aiuto e mi son arrampicato e ho detto buttati. Ma la persona al balcone non si è buttata" ha raccontato un altro giovane, aggiungendo: "C'erano fumo e fiamme e poi ho sentito uno scoppio e mi sono dovuto lanciare giù".

All'arrivo dei vigili del fuoco, mezz'ora dopo la mezzanotte, le fiamme avevano già raggiunto la porta di ingresso e uscivano in strada. Solo una volta spente le fiamme, i pompieri sono potuti entrare dentro, ma solo con gli autorespiratori, scoprendo i corpi senza vita di padre, madre e figlio. Le vittime sono state trovate due a letto e una nel bagno della casa dove forse aveva cercato di fuggire. Fatale il fumo intenso che si è incanalato nel vano scala, saturando tutta l’abitazione fino alle stanze da letto.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Sottomarina dove la famiglia era conosciuta. Gianni Boscolo Scarmanati era uno dei più noti grossisti del mercato ortofrutticolo di Chioggia e la famiglia è proprietaria del camping Smeraldo a Ca' Lino. Il sindaco Mauro Armelao ha annunciato che per i funerali proclamerà lutto cittadino.

"Una drammatica notizia ci ha accolto questa domenica: una famiglia, due genitori con il loro figlio, hanno trovato la morte a causa di un incendio nella loro casa di Sottomarina. Una vera tragedia che si è consumata in una nostra città, una realtà che non può lasciare indifferenti e sconvolge gli animi. In questo momento doloroso rivolgo un pensiero a nome di tutti i Veneti alle vittime ed esprimo la mia vicinanza ai loro familiari e amici" ha dichiarato il Governatore del Veneto, Luca Zaia.