Chi erano Simone Fant e la sua allieva di 15 anni, le vittime dello schianto dell'ultraleggero a Udine Sono Simone Fant, istruttore di 31 anni, e la sua allieva di 15 le due vittime del terribile incidente avvenuto a Premariacco, in provincia di Udine. I due erano a bordo di un ultraleggero che, per cause da chiarire, è precipitato. Entrambi appassionati di volo, per la ragazza si trattava della prima esperienza.

A cura di Eleonora Panseri

A destra, il 31enne Simone Fant

Simone Fant aveva 31 anni, la sua allieva solo 15. Sono loro le due vittime del terribile incidente avvenuto a Premariacco, in provincia di Udine, dove l'ultraleggero su cui si trovavano è precipitato. Il mezzo ha preso fuoco in un campo poco distante dal luogo da cui era partito.

Da quanto si è appreso si trattava di un "volo di ambientamento" e la ragazza era a fianco del pilota per osservare le procedure. Dopo lo schianto le condizioni dei due giovani a bordo sono parse subito disperate. I soccorritori li hanno subito portati in ospedale con ustioni gravissime e sono deceduti poco dopo.

La Procura della Repubblica di Udine ora ha, aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per accertare le cause della tragedia ed eventuali responsabilità. Mentre l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha inviato i propri ispettori in Friuli per svolgere accertamenti in modo indipendente.

La zona dell'incidente e quel che rimane del velivolo sono stati posti sotto sequestro mentre è già stata disposta l'autopsia sui corpi delle due vittime.

Chi erano Simone Fant e la sua allieva, le due vittime dell'incidente

Simone Fant, 31enne di Reana del Rojale, lavorava come operaio ma coltivava fin da bambino anche il suo amore per il volo. Nell'inverno 2023 era riuscito a ottenere il brevetto da istruttore. I colleghi lo descrivono come una persona di fiducia e non inesperta. Amava il campo volo in cui si recava appena aveva un po’ di tempo.

Simone Fant, 31 anni (Foto Facebook)

La ragazza di 15 anni deceduta insieme a lui nell'incidente frequentava l'istituto Volta di Udine, con indirizzo aeronautico. Dopo aver concluso le scuole medie nel suo paese, Roveredo in Piano, si era trasferita nel capoluogo friulano per inseguire il sogno del volo.

La giovane stava aspettando i 16 anni per conseguire il brevetto e sui suoi profili social condivideva le sue passioni: il volo e i motori. Lascia il padre, la mamma e una sorella più grande. Il fidanzato l'ha salutata così: "Ti amo e ti amerò per sempre. La ragazza più buona e dolce che esistesse in questo mondo".