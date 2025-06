video suggerito

Chi erano Luca Monaldi e Luca Gombi, i due coniugi uccisi in casa a Bologna Luca Monaldi e Luca Gombi avevano 50 e 54 anni. I due si erano uniti civilmente nel 2023 e avevano deciso di concedere in subaffitto una stanza a Gennaro Maffia, 48 anni. I due coniugi erano disoccupati e avevano deciso di vendere casa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Le vittime del duplice omicidio

Si chiamavano Luna Monaldi e Luca Gombi i due uomini uccisi nel Bolognese, nel loro appartamento in piazza dell'Unità 15. I due avevano 50 e 54 anni ed erano sposati dal 2023. La coppia conviveva in una casa con un terzo uomo, un coinquilino arrivato circa un anno fa. Gennaro Maffia, 48 anni, è ricercato dalla polizia.

Secondo quanto reso noto, l'uomo non era a casa al momento del ritrovamento dei cadaveri da parte di un vicino di casa. La coppia aveva deciso di vendere l'abitazione dove viveva e avrebbe promesso soldi al coinquilino arrivato in subaffito da circa un anno. La scelta aveva provocato tensioni tra il nuovo arrivato e le due vittime. I tre, secondo quanto raccontano alcuni vicini, avevano litigato spesso negli ultimi giorni.

Gombi è stato trovato con una profonda ferita all'addome mentre Monaldi è stato sgozzato. I due cadaveri sono stati trovati nel salotto dell'abitazione. La Scientifica intervenuta sul posto dopo l'allarme lanciato dal vicino ha recuperato diversi coltelli che dovranno essere analizzati nelle prossime ore. Le indagini sono coordinate dal pm Tommaso Pierini.

Chi erano Luna Monaldi e Luca Gombi

Luna Monaldi e Luca Gombi avevano 50 e 54 anni. Gombi era nato a Bologna ed è stato assassinato con una grossa ferita all'addome mentre Monaldi era nato ad Arezzo ed è stato sgozzato. I due, uniti civilmente da un anno, erano disoccupati e per questo avevano deciso di concedere in subaffitto una stanza. La recente scelta di vendere casa aveva portato la coppia a litigare spesso con il coinquilino e più volte erano intervenuti i carabinieri per calmare le acque.

Il coinquilino ricercato si chiama Gennaro Maffia ed è un italiano nato in Venezuela. L'uomo era entrato in casa ad agosto e aveva preso in affitto una stanza della casa di proprietà della coppia che da poco aveva deciso di vendere.