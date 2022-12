Chi era Vincenzo Parisi, la quarta vittima dell’incidente stradale di Alessandria Vincenzo Parisi è la quarta vittima del gravissimo incidente stradale avvenuto a Cantalupo (Alessandria) l’11 dicembre scorso. Nel sinistro stradale sono morti sul colpo 3 giovani, di cui una minorenne. Parisi è deceduto dopo diverse settimane in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Vincenzo Parisi, foto da Facebook

È deceduto nella giornata di ieri Vincenzo Parisi, uno dei 7 giovani coinvolti nell'incidente avvenuto a Cantalupo (Alessandria) l'11 dicembre scorso. Il ragazzo, che aveva compiuto 21 anni nella giornata di martedì 7 dicembre, è la quarta vittima del gravissimo sinistro stradale: prima di lui sono morti sul colpo Denise Maspi, 15 anni, Lorenzo Vancheri, 21 anni e Lorenzo Pantuosco, 23 anni.

Parisi è morto in ospedale dopo un lungo ricovero: il ragazzo non aveva mai ripreso conoscenza dopo l'incidente. I medici erano riusciti ad evitare il peggio salvandolo da diversi arresti cardiaci, ma le sue condizioni non erano mai davvero migliorate.

Restano ricoverati altri due ragazzi coinvolti mentre il conducente della vettura, il 23enne Marouan Naimi, è attualmente ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale aggravato.

La dinamica dell'incidente

I 7 giovani, tutti di età compresa tra i 15 e i 23 anni, stavano percorrendo a bordo di una Peugeot la strada provinciale 244, tra Cantalupo e Cabanette. Per evitare un posto di blocco dei carabinieri, la comitiva ha accelerato tentando di superare la pattuglia delle forze dell'ordine. A causa dell'alta velocità, Marouan Naimi ha perso il controllo della vettura, schiantandosi prima contro il passaggio a livello e poi contro il cancello di un'abitazione.

Tre ragazzi sono morti sul colpo, mentre gli altri quattro sono stati ricoverati d'urgenza in ospedale. Le condizioni di Parisi sono apparse subito disperate e nonostante gli sforzi dell'equipe medica per salvarlo dall'arresto cardiaco al quale era andato incontro, il ragazzo non ha mai ripreso conoscenza. Dopo diverse settimane ricoverato in terapia intensiva, il 21enne è purtroppo deceduto nella sua stanza di ospedale. Gli altri due amici che sedevano in auto accanto a lui sono ancora nelle mani dei medici.