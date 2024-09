video suggerito

Chi era Said Malkoun, l'uomo investito e ucciso a Viareggio dalla donna che aveva rapinato Said Malkoun è stato travolto e ucciso da Cinzia Del Pino dopo una presunta rapina ai danni della stessa imprenditrice. Senza fissa dimora, il 47enne di origini algerine aveva girovagato un po' in tutta la Penisola prima di stabilirsi in Toscana da una decina d'anni. Si arrangiava facendo il parcheggiatore abusivo e in cambio chiedeva una ricompensa.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Said Malkoun, aveva 47 anni ed era di origini algerine, l'uomo ucciso dall'imprenditrice che poche ore prima aveva rapinato a Viareggio.

Come riportano Il Tirreno e La Nazione, dal suo arrivo in Italia la sua non era stata un'esistenza semplice. Senza fissa dimora, aveva girovagato un po' in tutta la Penisola prima di stabilirsi in Toscana da una decina d'anni.

Anche a Milano dove sembrava poter aver trovato un lavoro stabile. "Per recarsi in Lombardia, mi chiese dei soldi per acquistare il biglietto del treno. Dopo alcune settimane, però, l’ho visto nuovamente in Darsena. Gli ho chiesto cosa fosse successo e lui mi disse che non aveva potuto accettare il lavoro perché nel frattempo gli era stata tolta la patente", racconta don Luigi Sonnenfeld.

Dopo aver ricevuto un foglio di via, nessun Paese del Maghreb lo aveva riconosciuto come suo cittadino. Lui aveva provato ad arrangiarsi dormendo qua e là e ultimamente aveva provato a racimolare qualche soldo facendo il parcheggiatore abusivo nella zona della Darsena.

"Per chi lo conosceva era solo e semplicemente ‘il parcheggiatore'. Se mi si passa l’espressione, una sorta di figura storica per chi vive o lavora in questa zona della città”, dice ancora il prete. "Segnalava gli spazi liberi dove poter posteggiare gratuitamente. E in cambio chiedeva una ricompensa", spiega ancora don Luigi.

Malkoun aveva però anche qualche problema con l’alcol: diversi testimoni parlano di atteggiamenti molesti quando alzava un po’ troppo il gomito. "In genere non usava maniere forti per ottenere denaro – precisa don Luigi – ma l’approccio dipendeva anche dal suo stato psicofisico. Quando aveva bevuto, poteva anche essere aggressivo. E spesso avvenivano anche dei litigi con gli automobilisti che non accettavano le sue maniere forti".

Cinzia Del Pino

E poi c’erano i reati, come la rapina ai danni di Cinzia Del Pino, la donna che poi lo ha inseguito e investito con la propria auto senza dargli scampo. Viareggina proprietaria di un lido balneare, dovrà rispondere dell'omicidio. È attualmente detenuta nel carcere Don Bosco.