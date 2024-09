video suggerito

Viareggio, 47enne muore investito e schiacciato contro negozio da auto pirata: ipotesi omicidio volontario Ad accorgersi dell'uomo esanime sul marciapiede una coppia di passanti. Il 47enne è stato investito in pieno da un'auto di passaggio e poi è finito schiacciato contro la vetrata di un negozio che si è infranta. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 ma è morto in ospedale.

A cura di Antonio Palma

Un uomo di 47 anni è morto nelle scorse ore a Viareggio dopo essere stato investito in strada da un’auto in transito che lo ha travolto schiacciandolo contro un negozio ed è scappata senza fermarsi. Sul caso indaga ora la polizia che ipotizza il reato di omicidio, non escludendo nemmeno l’ipotesi di un gesto volontario da parte dell’automobilista. L’investimento è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 8 settembre, in via Coppino a Viareggio.

L’uomo travolto è rimasto esanime sul marciapiede per diversi minuti prima che alcuni passanti si accorgessero di lui e lanciassero l’allarme intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì. A scorgere il 47enne una coppia che passeggiava per via Coppino pochi minuti dopo mezzanotte e lo ha trovato a terra privo di conoscenza. Immediata la richiesta di soccorso con una chiamata di emergenza ma ogni sforzo per salvare l’uomo investito si è rivelato vano.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 con automedica e ambulanza, rianimato sul posto e trasportato in ospedale con codice di massima urgenza, ma gli sforzi dei medici purtroppo non sono serviti a salvargli la vita. Il 47enne è morto poco dopo nel pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Del caso è stata informata subito la polizia che ha avviato le indagini e nelle ore successive ha ricostruito la dinamica di quanto accaduto.

L’uomo è stato investito in pieno in strada da un’auto di passaggio e poi è finito schiacciato contro la vetrata di un negozio di sistemi elettronici navali che si è infranta. La vettura poi si sarebbe allontanata repentinamente senza nemmeno frenare. Una dinamica che appunto lascia ipotizzare possa trattarsi di un investimento volontario. Gli agenti della Squadra Mobile sono ora impegnati a rintracciare il veicolo pirata coinvolto nell’omicidio stradale e di conseguenza il guidatore al volante.