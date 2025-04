video suggerito

Uccise col Suv l'uomo che le rubò la borsa, Cinzia Dal Pino verso il processo Cinzia Dal Pino va verso il processo per l'omicidio dell'uomo senza fissa dimora che le rubò la borsa a Viareggio l'8 settembre. La donna lo investì con il suo Suv, fuggendo subito dopo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Non è stato ancora notificato a Cinzia Dal Pino l'avviso di chiusura delle indagini per omicidio volontario del ladro che le aveva appena rubato la borsetta a Viareggio. La 65ennen travolse con il Suv lo scorso 8 settembre il ladro che le aveva sottratto la borsa, allontanandosi poco dopo in auto.

L'atto di conclusione dell'inchiesta sarebbe ormai pronto per il deposito. Dal Pino è difesa dall'avvocato Enrico Marzaduri che al Corriere della Sera ha detto di aver parlato con il Pm titolare del fascicolo e di aver saputo che per la notifica di conclusione delle indagini è questione di giorni.

L'imprenditrice è accusata di omicidio volontario sulla base delle riprese delle telecamere di sorveglianza di un negozio di nautica. Il video dura un minuto e 20 secondi e nell'inquadratura si vede il 54enne senzatetto con la borsa appena sottratta alla 65enne. Subito dopo, l'uomo viene travolto dal Suv di Dal Pino, che lo scaraventa contro la vetrina del negozio e poi fugge.

La donna era stata messa ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti i filmati di altre telecamere della strada che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire la dinamica dell'omicidio.

La donna ha spiegato davanti al gip di non avere intenzione di uccidere, ma di voler recuperare la borsa contenente documenti e chiavi. Dopo 7 mesi, Cinzia Dal Pino si appresta a passare da reclusa in casa anche il periodo di Pasqua.

Secondo l'avvocato, la 65enne è "in uno stato d'animo delicato". La donna, sempre secondo il legale, non ha mai cambiato la sua versione dei fatti iniziale, confermando che stava cercando di riprendere la sua borsa senza però voler uccidere. La storia non ha però convinto la polizia o la Procura di Lucca e ora Dal Pino dovrà andare a processo per omicidio.