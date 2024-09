Viareggio, chi è l’imprenditrice che ha ucciso il rapinatore in auto investendolo: il video che la incastra L’uomo di 47 anni è rimasto letteralmente schiacciato nella vetrina di un negozio di Viareggio andata in frantumi. La scena immortala da un video delle telecamere di sorveglianza della zona che ha incastrato una imprenditrice del posto, la 65enne Cinzia Dal Pino. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Rapinata in strada da un uomo a Viareggio, una donna ha deciso di farsi giustizia da sola, ha rincorso il malvivente in auto lo ha investito sul marciapiede, lasciandolo agonizzante a terra, dove poi è morto, ma recuperando la sua borsa e scappando. È la scena di ordinaria follia immortala da un video delle telecamere di sorveglianza della zona che ha incastrato una imprenditrice del posto, Cinzia Dal Pino, 65enne viareggina proprietaria di un lido balneare.

La donna è stata arrestata ieri dalla polizia al termine delle indagini sulla morte del 47enne Said Malkoun, rivenuto esanime in strada in via Coppino intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì. L’uomo era rimasto letteralmente schiacciato nella vetrina di un negozio andata in frantumi e per diversi minuti è rimasto a terra prima che alcuni passanti si accorgessero di lui e lanciassero l’allarme. Soccorso, l’uomo è morto poco dopo in ospedale.

Vista la dinamica dei fatti, fin dal primo momento la polizia aveva ipotizzato un gesto volontario da parte di un automobilista e non l’incidente causato da un pirata della strada. Le immagini della videosorveglianza hanno confermato l’ipotesi. Nel filmato di vede il suv della donna che in mezzo alla pioggia gira verso sinistra, invadendo il marciapiede in direzione del 47enne, investendo in pieno l’uomo. La donna poi ripassa in retromarcia con la vettura sul corpo di Malkoun prima di scendere dal mezzo e recuperare la sua borsa e scappare, lasciando il 47enne agonizzante e senza lanciare nessun allarme.

L’uomo è morto qualche ore dopo in ospedale dopo essere stato soccorso dal personale medico del 118, allertato da una coppia di passanti, e condotto in pronto soccorso. I filmati hanno ripreso tutto e poche ore dopo la squadra mobile della polizia ha individuato auto e donna al volante. Raggiunta in casa sua, la 65enne ha raccontato che era stata appena rapinata dall’uomo armato di coltello quando ha fatto quella manovra. Per gli inquirenti si ipotizza il reato di omicidio volontario. La donna infatti si sarebbe messa alla guida dopo la rapina per rintracciare l'uomo e, una volta trovato in strada, lo ha investito con il Suv. Per lei è scattato il fermo di polizia giudiziaria.