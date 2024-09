video suggerito

Investe il rapinatore 4 volte con Suv a Viareggio, Cinzia Dal Pino non si pente: "Mi ha minacciato di morte" Nessun commento o segno di pentimento da parte di Cinzia Dal Pino, la 65enne che ha investito 4 volte con un Suv il 47enne che le aveva rubato la borsa a Viareggio. "Mi aveva minacciato di morte – aveva detto agli inquirenti – cosa avrei dovuto fare?"

A cura di Gabriella Mazzeo

Avrebbe detto davanti agli inquirenti di aver agito perché "minacciata di morte" dal 47enne che le ha poi rubato la borsa in un parcheggio di Viareggio prima di essere investito. Cinzia Dal Pino, 65 anni, ha raggiunto il 47enne sul suo Suv bianco e poi, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, lo ha investito 4 volte. Solo dopo, ha recuperato la borsa rubata ed è risalita a bordo della vettura.

L'accusa nei suoi confronti è quella di omicidio volontario. "Pensavo avesse un coltello" avrebbe raccontato la donna agli inquirenti. La ricostruzione fatta finora, però, farebbe emergere un'altra dinamica dei fatti: la donna, dopo essere stata privata della borsa, sarebbe salita in macchina per poi seguire il 47enne e travolgerlo più volte a bordo del suo Suv. Un inquirente le ha fatto notare di non aver rinvenuto alcun coltello nell'area in cui si è verificata la rapina. Resta, invece, il video dell'aggressione.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se a bordo del Suv vi fosse anche qualcun altro oltre alla 65enne arrestata. Si tiene quest'oggi l'udienza di convalida del fermo per la donna, difesa dall'avvocato Enrico Marzaduri. A lui toccherà riavvolgere il nastro dall'inizio, da quando domenica sera Dal Pino ha incontrato alcune amiche prima della rapina.

La rapina si sarebbe verificata intorno alle 23.45, quando Said Malkoun avrebbe spalancato la portiera del Suv della donna portando via la borsetta della 65enne. A quel punto, lei ha acceso il motore della vettura e lo ha inseguito per 220 metri. Quando se lo è trovato davanti, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza di un negozio della zona, lo ha travolto 4 volte con la macchina.

Nella tarda mattinata di lunedì, gli agenti della Squadra Mobile sono andati a prelevare la 65enne a casa dopo la morte dell'uomo in ospedale. Nessun commento o pentimento, secondo quanto scrive La Nazione, al momento dell'arresto.

"Mi aveva rubato la borsa" avrebbe solo detto davanti agli investigatori ai quali sarebbe apparsa lucida e calma, esattamente come nel video che non lascia ampi margini di interpretazione.