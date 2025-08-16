Chi era Nicola Pipio, ucciso da un albero a Ferrandina: era in auto con gli amici per ripararsi dal maltempo

Il drammatico incidente a Ferragosto a Ferrandina (Matera) in un’area picnic affollata di giovani. Nicola Pipio, 29 anni, è rimasto ucciso, tre dei suoi amici sono ricoverati in ospedale.

La vittima in una foto da Facebook

È drammatico il bilancio di Ferrandina, dove il giorno di Ferragosto un grosso albero è caduto su un’auto in un’area picnic nella provincia di Matera: Nicola Pipio, di 29 anni, è morto e altre tre persone sono rimaste ferite. Tra i feriti una giovane di 22 anni, attualmente ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari. All'ospedale Madonna delle Grazie è ricoverato un altro ragazzo di 20 anni mentre il terzo ferito è stato trasportato al San Carlo di Potenza.

Nicola Pipio e gli altri giovani facevano parte di una comitiva di una decina di persone che avevano deciso di trascorrere il 15 agosto in un’area picnic in contrada Fonnoni. La vittima, molto conosciuta nel paese, era un grande appassionato di calcio e moto. Oggi lo ricordano come un giovane solare, educato, sempre a disposizione degli altri.

Lavorava in un'azienda della Valbasento ed era un dirigente della squadra di calcio a 5 della Ferrandina Sport Academy (serie B): il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, ha proclamato il lutto cittadino e ha deciso di annullare i festeggiamenti in programma per la festa in onore di San Rocco.

Anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso cordoglio: "La morte improvvisa di un giovane di soli 29 anni – ha scritto in una nota -, strappato alla vita da un evento tragico e imprevedibile, ci lascia senza parole e con il cuore spezzato. In questo giorno di festa trasformato in lutto tutta la Basilicata si stringe alla sua famiglia e agli amici, condividendo un dolore che non dovrebbe mai toccare chi è così giovane".

Secondo quanto ricostruito, nel primo pomeriggio di ieri i quattro ragazzi si stavano riparando in auto da un violento temporale quando una quercia secolare colpita da un fulmine è caduta e li ha schiacciati. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore per estrarre il cadavere del ventinovenne e gli altri feriti dalle lamiere dell'auto.

Sull’incidente è stata aperta un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera e condotta dai Carabinieri del Comando provinciale che già ieri hanno sequestrato l’auto, l'albero e la zona dove è caduto l’albero.