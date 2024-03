Chi era il 19enne morto nello schianto del Flixbus sull’A1: aveva lasciato il Congo per studiare in Italia Si chiamava Vindou Illumine Junior Kersant il 19enne di origini congolesi morto nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 marzo nell’incidente avvenuto al chilometro 74 dell’A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, che ha coinvolto un pullman Flixbus. Il giovane era diretto a Perugia, dove si era trasferito per studiare all’Università per Stranieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Si chiamava Vindou Illumine Junior Kersant il 19enne di origini congolesi morto nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 marzo nell'incidente avvenuto al chilometro 74 dell'A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, che ha coinvolto un pullman della compagnia Flixbus.

Il giovane era diretto a Perugia, dove risiedeva da novembre, come riporta Il Corriere della Sera. Era iscritto all’Università per Stranieri, al corso di laurea in Comunicazione internazionale pubblicitaria e frequentava il primo anno. Il personale dell'università sta cercando amici e familiari, che potrebbero risiedere a Milano, da dove era partito il Flixbus.

Durante un'importante conferenza organizzata per presentare il rebranding dell’Università è stato fatto un minuto di silenzio per ricordarlo. "Siamo molto addolorati per la morte tragica di questo nostro studente che aveva scommesso sul suo futuro e sulla sua vita scegliendo l'Italia e la nostra università", ha detto il rettore Valerio De Cesaris.

"Ho avuto modo di conoscerlo perché con me ha sostenuto l'esame di Storia contemporanea nel mese di febbraio. – ha raccontato ancora De Cesaris – Abbiamo saputo che era figlio unico e questa cosa aumenta la tragedia per la sua famiglia che è in Congo e a cui siamo molto vicini. Alcuni suoi parenti che vivono a Milano ora si stanno interessando della vicenda per avvisare i genitori".

Il cordoglio del Comune: "Aveva scelto la nostra città per costruirsi un futuro"

Anche l'amministrazione comunale di Perugia ha ricordato il ragazzo in una nota: "Vindou Illumine Junior Kersant aveva scelto la nostra città per costruirsi un futuro che, purtroppo, non potrà più avere. Ci rattrista particolarmente questa notizia e vogliamo esprimere la vicinanza di tutta Perugia all'Università per Stranieri e alla famiglia del giovane per questo grave quanto improvviso lutto".

Autista negativo ad alcol e droga, il legale: "Alla base dell'incidente forse causa esterna"

Il pullman Flixbus su cui viaggiava il 19enne, partito da Milano e diretto a Roma, si è schiantato contro il new jersey di cemento sul lato destro della carreggiata sull'A1 al chilometro 74, tra Modena Sud e Valsamoggia intorno alle 3 di notte.

L'autista, 47 anni, originario di Alatri, è risultato negativo al test dell'alcol e della droga e dagli accertamenti compiuti sul suo smartphone è escluso che stesse parlando al telefono.

La verifica della velocità ha stabilito anche che il bus non superava i limiti, fa sapere l'avvocato difensore del 47enne Giampiero Vellucci. "Essendo negativi i test su droga ed alcool, regolare la velocità di marcia, non escludiamo che alla base dell'incidente possa esserci una causa esterna come la condotta di un altro automobilista oppure il passaggio improvviso di un animale sulla sede stradale".

Oltre alla morte del 19enne, l'incidente ha provocato anche il ferimento di altre sei persone. Uno è il secondo autista, 58 anni, portato all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato ricoverato in Rianimazione ed è in prognosi riservata. Tra questi anche un 34enne, di origini ghanesi, ferito alla coscia e un 47enne italiano contuso, dimessi rispettivamente con una prognosi di 7 e 3 giorni. Gli altri tre, meno gravi, sono tutti tra i 24 e i 28 anni.