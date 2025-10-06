Chi è Luca Talarico, azionista e membro del consiglio di amministrazione di Carioca a Boss in incognito

Luca Talarico sarà il protagonista della quarta puntata di Boss in incognito. Il 53enne è azionista e membro del consiglio di amministrazione di Carioca, azienda storica italiana leader nella produzione di pennarelli e penne con un fatturato di oltre 36 milioni di euro.

Architetto, investitore, immobiliarista ma anche logista per Medici senza Frontiere, è il ritratto di Luca Talarico, 53enne azionista e membro del consiglio di amministrazione di Carioca che sarà il protagonista della quarta puntata di Boss in incognito, la trasmissione tv in onda lunedì sera su Rai 2. Talarico oggi è socio e membro del CdA della nuova Carioca spa, azienda storica italiana leader nella produzione di pennarelli, penne e prodotti ideati per sviluppare la creatività dei bambini con un fatturato di oltre 36 milioni di euro, guidata dal Presidente e amministratore delegato Enrico Toledo.

Chi è Luca Talarico, il Boss in incognito

Nato a Torino nel 1972, Luca Talarico si è laureato in architettura lavorando nel settore fino al 2005 quando ha lasciato tutto per partire come logista con Medici Senza Frontiere in due missioni all’estero in Angola e Bangladesh. Rientrato in Italia, si è lanciato nel settore immobiliare occupandosi delle società immobiliari di famiglia. Nel frattempo si è lanciato come investitore in varie imprese con altri soci come la catena di sushibars Japs srl, startup di varia natura e anche nella nuova Carioca spa che ha preso l’eredità di una delle aziende italiane leader nella produzione di articoli per colorare, scrivere e disegnare.

Durante la quarta puntata di Boss in incognito Luca Talarico lavorerà sotto mentite spoglie con i dipendenti del gruppo nel magazzino e nel rifornimento dei materiali per le linee di produzione ma anche nell'assemblaggio delle penne e nel processo di creazione dell'inchiostro e infine nel processo di confezionamento dei pennarelli.

A quanto ammonta il fatturato di Carioca

La nuova Carioca Spa nasce dall'eredità di una delle aziende italiane leader nella produzione di articoli per colorare, scrivere e disegnare nata negli anni ’50 come Universal che diede vita appunto al marchio Carioca nel 1965. Oggi l’azienda conta su circa 110 dipendenti tra la sede centrale nello stabilimento di Settimo Torinese e la consociata spagnola a Barcellona. “Ancora oggi l'85% dei prodotti dei nostri marchi viene orgogliosamente realizzato in Italia utilizzando coloranti ad uso alimentare e assicurando livelli imbattibili di lavabilità e brillantezza e viene distribuito in tutto il mondo, con una rete globale attiva in oltre 60 Paesi e attraverso 5 Continenti” spiegano dal gruppo. Nel 2024 Carioca ha registrato un utile netto in crescita del 40%, pari a 2,5 milioni di euro, con un fatturato annuo che ha toccato i 36,1 milioni di euro.