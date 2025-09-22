Chi è Francesca Lonigro, direttrice della Lonigro Fruit a Boss in Incognito: “Alle donne dico non mollate”

Francesca Lonigro, giovane direttrice commerciale della Lonigro Fruit, è la protagonista della seconda puntata di “Boss in incognito”: “Il fatto che fosse una donna ad avere un ruolo di grande responsabilità in un’azienda nel settore dell’ortofrutta, per di più una donna giovane, ha sempre stupito tutti ma io sono testarda e determinata, alle donne dico non dubitate mai delle vostre capacità, seguite i vostri sogni”.

Si chiama Francesca Lonigro, ha 28 anni ed è la giovane direttrice commerciale dell’azienda barese Lonigro Fruit la protagonista della seconda puntata di “Boss in incognito”, la trasmissione tv, in onda ogni lunedì sera su Rai 2, che mette in contatto dipendenti e vertici aziendali camuffando e rendendo irriconoscibile il boss per inserirlo tra i suoi dipendenti per svolgere il loro lavoro.

Chi è Francesca Lonigro boss in incognito della Lonigro Fruit

Nella puntata del 22 settembre il ruolo del boss è affidato a Francesca Lonigro, 28enne sales e marketing manager dell’omonima azienda di frutta guidata dal padre con sede a Noicattaro. È stata lei a decidere di lanciarsi sul mercato con un progetto di Luxury Food proseguendo a suo modo una tradizione di famiglia che va avanti da tempo. La giovane, laureata in Marketing all’università di Bari, infatti è figlia d’arte arrivando da una famiglia di agricoltori da tre generazioni.

Un ruolo che si è conquistata con forza e caparbietà nonostante i dubbi di tutti, soprattutto perché donna e giovane. “Troppo giovane per fare questo lavoro? Forse. Ma anche troppo giovane per mollare. Perché tra decisioni, campi e responsabilità, ci metto sempre il sorriso” ha spiegato la Boss in incognito che fin da piccola ha vissuto in azienda restando anche chiusa in una cella frigorifera da bimba.

Leggi anche Besciamella Granarolo richiamata per possibili residui chimici nelle confezioni: avviso del Ministero

“Sono nata e cresciuta in azienda e conoscevo ogni dettaglio ma sono donna e questo a mio padre non andava bene perché non potevo essere capace come un figlio maschio e in ortofrutta al massimo le donne stanno in ufficio a fare contabilità” ha ricordato Francesca Lonigro non negando gli iniziali dubbi del genitore anche di fronte alla sua giovane età. “La mia testardaggine però mi ha spinto a proseguire e a tutte le ragazze ora dico non dubitate di essere preziose e speciali e di meritare ogni possibilità nel mondo, seguite i vostri sogni”.

Cosa fa la Lonigro Fruit

“Coltiviamo e selezioniamo prodotti di alta qualità, imparando dalle sapienti lavorazioni artigianali della migliore tradizione pugliese” così si descrive il gruppo Lonigro Fruit, azienda ortofrutticola di Noicattaro, nel Barese. In un anno l’azienda confeziona circa 3 milioni di chili di uva da tavola di varie tipologie lanciandosi anche in progetti speciali come i chicchi d’uva ricoperti di cioccolato o Frutta venduta in confezioni Snack. La ditta produce prodotti freschi, di stagione prediligendo uva e ciliegie, ma anche confetture e verdure sott’olio che si trovano tutto l'anno.