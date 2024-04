video suggerito

Chi è Adriano Scandellari, un operaio disperso a Suviana che era stato premiato da Mattarella Risultano ancora dispersi i 4 lavoratori intrappolati sotto le macerie della centrale idroelettrica di Bargi, sul lago Suviana. Tra loro anche Adriano Scandellari, 57 anni, premiato il 5 dicembre dal Presidente della Repubblica Mattarella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adriano Scandellari, disperso nella centrale idroelettrica di Suviana

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esplosione nella centrale idroelettrica di Suviana ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono ancora in corso le ricerche dei 4 lavoratori dispersi e intrappolati tra l'acqua e le macerie dopo l'esplosione nella centrale idroelettrica del lago di Suviana. Stando a quanto reso noto, i dispersi avrebbero tra i 37 e i 68 anni. I loro nomi sono stati confermati dalla Prefettura di Bologna: si tratta di Paolo Casiraghi, Alessandro D'Andrea, Adriano Scandellari e Vincenzo Garzillo.

Alcuni dei loro parenti sono arrivati in tarda mattinata sul posto e si sono recati nella tensostruttura allestita per loro: un team di psicologi li sta assistendo nelle terribili ore di attesa. Con il trascorrere delle ore, purtroppo, le speranze di ritrovarli si affievoliscono sempre di più.

Chi è Adriano Scandellari, disperso a Suviana dopo l'esplosione

Adriano Scandellari, 57 anni, dipendente veneto di Enel Green Power, è originario di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, ma risiede a Mestre. L'uomo è già noto nel panorama imprenditoriale nazionale: lo scorso 5 dicembre, infatti, era stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli aveva consegnato la Stella del Lavoro, riconoscimento consegnato a 40 neo Maestri del lavoro in rappresentanza di 20 Regioni.

Leggi anche Chi sono le 3 vittime dell'esplosione nella centrale idroelettrica di Suviana vicino Bologna

Ad attendere sue notizie ci sono la moglie Sabrina e le due figlie. Con loro vi è anche l'anziano padre del dipendente veneto di Enel, Cesare, che sta fornendo supporto morale alle sue figlie e alla consorte. Per Scandellari la comunità parrocchiale di Ponte San Nicolò ha aperto la chiesa dalle 9.30 di questa mattina per permettere ai residenti di dedicare una preghiera al lavoratore disperso. L'uomo è molto attivo come volontario nelle parrocchie insieme alla moglie.

Lo scenario non ci fa pensare alla possibilità che ci siano superstiti

A casa dell'uomo si è presentato quest'oggi anche Enrico Rinuncini, assessore ai lavori pubblici del Comune di Ponte San Nicolò. "Lo scenario che abbiamo davanti non ci fa pensare alla possibilità che ci siano superstiti – ha spiegato Luca Cari, dirigente della comunicazione ed emergenza vigili del fuoco -. La speranza di trovare vivi i dispersi rimane, noi continuiamo a lavorare e a cercarli, soprattutto nei punti in cui i loro colleghi ci hanno detto che potrebbero trovarsi. Le operazioni però sono complesse, perché l'acqua del lago che ha invaso le stanze è alta e gelida".

Nell'esplosione della turbina nella centrale elettrica hanno perso la vita Pavel Petronel Tanase, 45 anni, residente nel Torinese; Mario Pisani, 64 anni, tarantino e Vincenzo Franchina, messinese che avrebbe compiuto 36 anni a breve. Durante l'esplosione vi erano 15 operai di 3 ditte che stavano lavorando alle attività di collaudo della turbina. Sarebbero solo 3 i lavoratori rimasti illesi.