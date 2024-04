video suggerito

Esplosione Suviana, il ricordo di Pavel Petronel Tanase: “Dedito al lavoro, lascia due figli 14enni” Pavel Petronel Tanase, 45enne originario della Romania, viveva con la moglie e i due figli a Settimo Torinese. È uno degli operai morti nell’esplosione della centrale elettrica di Bargi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Stefano Toniolo

Pavel Petronel Tanase, 45 anni, morto durante l'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi

Una persona per bene, molto dedita al lavoro. È questo il ritratto che sta emergendo in queste ore di Pavel Petronel Tanase, uno degli operai morti nell’esplosione della centrale elettrica di Bargi. Erano circa le 15 di ieri, martedì 9 aprile, quando si è verificata un’esplosione alla centrale idroelettrica Enel del bacino artificiale di Suviana.

Il luogo dell'incidente

Quarantacinque anni e due figli, Tanase era originario di Iasi, in Romania. A inizio anni 2000 era emigrato con la moglie dal paese d’origine e si era stabilito a Settimo Torinese, dove viveva con sua moglie Laura e i suoi due figli gemelli di 14 anni. Proprio i figli hanno appreso della dipartita del padre questa mattina attraverso il supporto delle psicologhe della scuola. Da parte sua la moglie sta mantenendo molta riservatezza sull’accaduto: scossa dal dolore, non parla con i giornalisti e lo fa, a malapena, con la sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra, che si è recata a casa della donna nel primo pomeriggio di oggi.

Volendo rispettare la volontà della famiglia, anche la sindaca è rimasta in silenzio: quella di Pavel è una famiglia molto riservata, scossa da quanto accaduto e con poche persone intorno, dal momento che qua in Italia non hanno molti parenti.

La palazzina dove viveva Pavel Tanase a Settimo Torinese

È scossa anche la comunità rumena cittadina: “Annunciamo con dolore nel cuore, il passaggio all'eterno del signor Pavel Petronel Tanese, marito e padre di due gemelli”, ha fatto sapere sui propri canali social la parrocchia ortodossa di Settimo Torinese. “Li conoscevo, anche se non venivano tutti i giorni in chiesa, anche perché lui era un trasfertista e si doveva occupare lei dei figli – ricorda il pastore Paul Porcescu. – Anche chiedendo in giro, tutti avevano solo parole buone per la famiglia”. Anche lui spende buone parole per la famiglia, che ha visitato questa mattina. “Abbiamo pregato insieme”, ricorda il pastore. E poi precisa: “D'accordo con la sindaca Elena Piastra, ci occuperemo noi dei funerali. La sepoltura sarà a Settimo”.