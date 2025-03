Cerignola, in appena 2 minuti rubano un suv tra i passanti in pieno giorno. Nessuno interviene Nel comune in provincia di Foggia quattro uomini incappucciati hanno rubato un SUV Mercedes in soli due minuti, sotto gli occhi indifferenti dei passanti. Il furto, ripreso in un filmato diventare virale, mostra i ladri manomettere la centralina e fuggire con l’aiuto di una BMW (anch’essa forse rubata). L’auto è stata poi ritrovata dai carabinieri. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

A Cerignola, nel Foggiano, si è consumato un furto d’auto in pieno giorno che sembra uscito da una scena di un film d’azione. Quattro uomini incappucciati hanno sottratto un SUV Mercedes parcheggiato in via XX Settembre, operando con incredibile rapidità e destrezza.

In poco più di due minuti, i malintenzionati sono riusciti a manomettere la centralina del veicolo, avviarlo e darsi alla fuga, il tutto sotto gli occhi increduli – quasi indifferenti – dei passanti. Il furto è stato interamente ripreso da un video di circa 120 secondi, ora diventate virale sui social media, che documenta ogni fase dell’operazione.

Nel filmato si distinguono chiaramente tre persone impegnate nell’azione, mentre un quarto complice attende a bordo di una BMW, anch’essa molto probabilmente rubata. L’auto funge da appoggio logistico e, parcheggiata strategicamente, blocca parzialmente la circolazione, pronta a garantire una fuga rapida in caso di imprevisti o di arrivo delle forze dell’ordine.

Il colpo scatta viene messo a segno con precisione impressionante: una volta forzata la centralina della Mercedes, uno dei ladri rompe il vetro dal lato del conducente e, senza perdere tempo, si lancia all’interno dell’abitacolo per prendere il controllo del mezzo. Nel frattempo, gli altri due salgono sulla berlina e utilizzano il veicolo per spingere il SUV, facilitandone l’accensione. Appena il motore prende vita, la banda si dilegua in pochi istanti.

L’auto rubata è stata successivamente ritrovata dai carabinieri in un’area di campagna, abbandonata dai malviventi probabilmente in attesa di essere recuperata in un secondo momento o utilizzata per altri scopi illeciti.

Un dettaglio che colpisce nel video è l’atteggiamento dei passanti: uno di loro, accorgendosi del furto, osserva la scena, allarga le braccia in segno di rassegnazione e si allontana senza intervenire. Un altro, dopo essersi reso conto di quanto sta accadendo, cambia inizialmente direzione, ma poi prosegue il suo cammino finché uno dei ladri non gli fa cenno di allontanarsi e di non guardare.

Il loro atteggiamento, tra la paura e l’indifferenza, evidenzia come questi episodi siano purtroppo diventati quasi parte della quotidianità in alcune aree, dove i furti d’auto avvengono con una frequenza allarmante e in maniera sempre più organizzata.