Getta benzina addosso alla moglie e poi la investe con l'auto: i due si stavano separando Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Manfredonia con l'accusa di aver tentato di uccidere la moglie dalla quale si stava separando. L'uomo ha travolto la vittima in auto procurandole ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Avrebbe cercato di uccidere la moglie dalla quale si stava separando. L'uomo ha prima cosparso di benzina la porta d'ingresso di casa della donna a Manfredonia e poi, dopo aver rinunciato ad appiccare il fuoco, ha cercato di investirla con l'automobile, procurandole ferite alle gambe. Questo è quanto accaduto la scorsa notte nel Foggiano: la polizia ha arrestato un 48enne del posto.

Sono ancora poche le informazioni trapelate dagli investigatori e per il momento le indagini sono ancora in una fase iniziale. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità. Il 48enne si sarebbe recato a casa della donna con l'intenzione di appiccare fuoco all'edificio cospargendo di benzina la porta. Quando la vittima ha aperto, il 48enne le avrebbe gettato addosso altra benzina tentando poi la fuga.

La vittima è scesa in strada e a quel punto l'uomo ha cercato di investirla in auto, procurandole ferite alle gambe giudicate guaribili in una trentina di giorni. A dare l'allarme alla polizia, i vicini di casa attirati dalle urla della vittima.

Sono stati loro i primi a soccorrerla in strada e a chiamare il 118 che è poi intervenuto per trasportare la vittima in ospedale. Le forze dell'ordine invece sono intervenute immediatamente sono riuscite a bloccare l'uomo nell'immediatezza del fatto.

La donna è stata affidata alle cure dei medici e condotta in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Dopo le prime visite, i medici hanno giudicato le lesioni causate dall'investimento in auto guaribili in circa 30 giorni. Tanta paura per la donna che ha fortunatamente potuto raccontare autonomamente la propria versione dei fatti alle autorità.

Le indagini restano ancora in corso e sono attualmente nella loro fase iniziale. Le forze dell'ordine sono al lavoro per appurare quanto accaduto.