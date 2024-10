video suggerito

Celebrati i funerali di Greta e Francesco, i due fidanzati di 21 e 24 anni morti nell'incidente a Cassano Modugno e Capurso hanno dato l'ultimo saluto a Greta Francone e Francesco Castellaneta. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, si sono tenuti i funerali dei due giovani fidanzati di 21 e 24 anni morti domenica sera nel grave incidente avvenuto alla periferia di Cassano Murge, nel Barese.

A cura di Eleonora Panseri

Greta Francone e Francesco Castellaneta, 21 e 24 anni

Modugno e Capurso hanno dato l'ultimo saluto a Greta Francone e Francesco Castellaneta. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, si sono tenuti i funerali dei due giovani di 21 e 24 anni, morti domenica sera nel grave incidente avvenuto alla periferia di Cassano Murge, nel Barese.

Amici e familiari hanno ricordato la 21enne nella chiesa matrice di Modugno, dedicata a Maria Santissima Annunziata, mentre le esequie del 24enne si sono tenute nella chiesa del Santissimo Salvatore a Capurso, dove il giovane risiedeva.

Fuori dalla Chiesa palloncini bianchi e rosa per la ragazza, il suo volto è stato stampato su alcuni manifesti e sulle magliette indossate da chi la conosceva e le voleva bene.

I due giovani hanno perso la vita cadendo da un cavalcavia. L'auto su cui viaggiavano, una Mercedes, era uscita di strada per cause ancora da chiarire e si era schiantata contro un albero nel terreno sottostante.

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i Carabinieri. Purtroppo per la coppia di ragazzi non c'era stato nulla da fare.

Subito dopo la tragedia, la madre della 21enne, sconvolta dalla prematura perdita, in un commento sui social, aveva scritto: “Ti hanno strappato la vita, ti hanno portato via da me. Sarai il mio angelo custode.”.

Anche il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, aveva dedicato un lungo post su Facebook ai due giovani: "La perdita di due giovani vite in un modo così improvviso e ingiusto ci lascia tutti senza parole e con il cuore spezzato. In momenti come questi, la vicinanza e il calore umano diventano un conforto prezioso, anche se insufficiente di fronte a un dolore così grande. – aggiunge – A nome di tutta la comunità capursese, desidero rivolgere un abbraccio forte e sincero ai genitori, ai familiari, agli amici di Francesco e Greta. Non ci sono parole adeguate, ma il nostro affetto e il nostro pensiero sono con voi".